الإمارات تتسلح بالتاريخ أمام تايلاند لاستعادة الأمل في تصفيات المونديال

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يستضيف منتخب تايلاند، نظيره الإماراتي، اليوم الثلاثاء، براجامانجالا الملعب الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة، لحساب المجموعة الثانية، من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويتمسك منتخب الإمارات، ببصيص الأمل الذي يملكه للبقاء ضمن أجواء المنافسة، حيث تحتل الإمارات المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وبفارق 7 نقاط عن منتخبات اليابان والسعودية وأستراليا التي تملك 16 نقطة، في حين تقبع تايلاند في القاع ولها نقطة واحدة.

وتبدو فرصة الإمارات قائمة حسابياَ لاحتلال المركز الثالث على الأقل، الذي يسمح لصاحبه خوض ملحق آسيوي، وآخر عالمي مع رابع الكونكاكاف، إلا أن ذلك يتطلب فوزها في المباريات الثلاث المتبقية ( مع تايلاند اليوم الثلاثاء، ثم السعودية في 31 أغسطس المقبل، والعراق في 5 سبتمبر )، وأي خسارة ستعني خروجها رسمياً من سباق المنافسة.

وتخوض الإمارات مباراتها الرسمية الأولى بقيادة مدربها الجديد الأرجنتيني إدجاردو باوزا، الذي عين في 12 مايو بديلاً لمهدي علي، ويأمل باوزا أن يكون حظه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال أفضل من الأميركية الجنوبية، إذ أقيل من منصبه في أبريل مدرباً لمنتخب بلاده بعد النتائج السيئة التي حققها وأدت إلى تراجعه للمركز الخامس.

ويشهد تاريخ مواجهات الفريقين، تفوقًا إماراتيا كبيرا، إذ التقى الفريقان 10 مرات، ونجحت الإمارات في الفوز بـ 6 مباريات منها، وخسرت مباراتين، وتعادلت في اثنتين.

وفي المجموعة ذاتها، يسعى المنتخب الياباني إلى تعزيز حظوظه في حجز إحدى البطاقتين المباشرتين إلى النهائيات عندما يحل ضيفاً على العراق في طهران.

ويأمل المنتخب الياباني في استغلال خروج العراق خالي الوفاض من التصفيات لكسب النقاط الثلاث، والابتعاد بها عن مطارديه المباشرين أستراليا والسعودية، وتدرك اليابان أهمية النقاط الثلاث، لكون المباراتين الأخيرتين ستكونان ضد أستراليا في 31 أغسطس، والسعودية في 5 سبتمبر، ولكن لنتكون مهمة اليابان سهلة خصوصًا أنها فازت على العراق بصعوبة 2-1 في سايتاما في 6 أكتوبر.

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في المقابل، يأمل المنتخب العراقي في إعادة ترتيب أوراقه بقيادة مدربه الجديد باسم قاسم، صاحب الـ58 عامًا، الذي خلف مواطنه راضي شنيشل، بعد إقالته بسبب النتائج المتواضعة، ويختتم منتخب أسود الرافدين مشوار التصفيات بمواجهتي تايلاند في 31 أغسطس في بانكوك، ومضيفه الإمارات في الخامس من سبتمبر المقبلين.

وفيما يلي جميع مباريات اليوم في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا:

- تايلاند × الإمارات الساعة 2.

- العراق × اليابان الساعة 2.25.

- سوريا × الصين الساعة 3.45.

- قطر × كوريا الجنوبية الساعة 9.