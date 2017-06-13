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فيدرير: لا مزيد من الراحة.. أصبحت بطل العالم في التدريبات

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فيدرير: لا مزيد من الراحة.. أصبحت بطل العالم في التدريبات فيدرير: لا مزيد من الراحة.. أصبحت بطل العالم في التدريبات

التحرير

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أكد اللاعب السويسري روجر فيدرير على عزمه خوض النصف الثاني من الموسم الحالي كاملًا، مشيرا إلى اكتفاءه بالحصص التدريبية التي خاضها مؤخرًا ومعربًا عن أمله في استعادة أفضل مستوياته التي قدمها في بداية هذا العام.

وفضل فيدرير الحصول على الراحة في أخر شهرين مبتعدًا عن موسم الملاعب الترابية بالكامل، ولكنه سيعود من جديد هذا الأسبوع من خلال المشاركة في بطولة شتوتجارت على الملاعب العشبية تحضيرًا للمشاركة في بطولة ويمبلدون في بداية الشهر المقبل.

وقال فيدرير في تصريحات نقلها موقع رابطة محترفي التنس "لا مزيد من الراحة الأن، حصلت على الكثير منها وأصبحت بطل العالم في التدريبات وهذا ليس ما أريد، بل أرغب في أن أكون بطلًأ في الملعب، لذا سأشارك في جميع البطولات في النصف الثاني من الموسم وستكون البداية من بطولة شتوتجارت".

وقدم نادال وفيدرير مستويات مميزة للغاية في النصف الأول من العام الجاري، حيث يحتلان حاليًا المركز الأول والثاني على الترتيب في سباق هذا العام ليصبحا أبرز مرشحين لإنهاء العام في التصنيف الأول عالميًأ.

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وعن هذا الأمر قال فيدرير "كانت مفاجأة كبيرة أن أتوج بلقب أستراليا المفتوحة وبطولتي إنديان ويلز وميامي في مطلع هذا العام، وهي مفاجأة أكبر من فوز نادال بلقب رولان جاروس خاضة أنه فاز بهذا اللقب من قبل في 9 مناسبات سابقة".

وأضاف اللاعب السويسري "ولكني لا أزال أشعر بالمفاجأة مما قدمناه، ولعل تلك النتائج تحققت بسبب هبوط مستوى كل من أندي موراي ونوفاك دجوكوفيتش، وهو ما استغلناه جيدًا من خلال دخول الموسم بحيوية كبيرة بعد الإصابات العديدة التي تعرضنا لها الموسم الماضي".

وواصل فيدرير قائلًا "بالطبع نادال في وضع جيد للغاية لإنهاء العام في التصنيف الأول عالميًا، وسيتعلق الأمر بعدم تعرضه للإصابات، أما بالنسبة لي فيتعلق الأمر بإستعادة الانتصارات من جديد التي تركتها في ميامي".

"أنا على ثقة تامة  بأن العديد من اللاعبين سيظهرون بشكل جيد للغاية في النصف الثاني من العام مثل موراي ودجوكوفيتش ونيشيكوري وراونيش وزفيريف وكيريوس وفافرينكا، فجميع اللاعبين يرغبون في تقديم أفضل المستويات وستكون نهاية مثيرة للعام.

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التحرير

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