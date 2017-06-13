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السيطرة على حريق بغابات مزرعة الصرف الصحي في سوهاج

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق بغابات مزرعة الصرف الصحي في سوهاج

10:24 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

السيطرة على حريق بغابات مزرعة الصرف الصحي في سوهاج

السيطرة على حريق بمزرعة

سوهاج – عمار عبد الواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الثلاثاء، على حريق نشب في مساحة 3 أفدنة بالغابة الشجرية بمزرعة الصرف الصحي، بناحية الكولا بمركز أخميم.

وتلقى مأمور مركز شرطة أخميم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكائنة بناحية الكولا دائرة المركز.

وسيطرت قوات إدارة الحماية المدنية على الحريق، والذي تبين نشوبه بمنطقة الغابات الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمساحة ثلاثة أفدنة.

لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات، وانحصرت التلفيات فـي احتراق بعض الأشجار، وبسؤال أحمد محمد حسانين، فني تشغيل بشركة مياه الصرف، رجح أن يكون الحريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة، ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2800 إداري المركز لسنة 2017 .

 

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