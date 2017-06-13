هذا ما عليك فعله عند تعرض طفلك لصعقة كهربائية

د ب أ:

أوصت مجلة «إلترن» الألمانية بضرورة إسعاف الأطفال الصغار بسرعة إذا ما أصيبوا بصعقة كهربائية وبالشكل الصحيح.

وأوضحت المجلة أن التشنج العضلي الناتج عن صعق الطفل كهربائيا، قد لا يمكنه من التحرر من الخطر بنفسه، لذا يلزم مساعدته، ولإتمام عملية المساعدة بشكل صحيح نصحت المجلة بفصل قابس التيار، أو إغلاق قاطع التيار الرئيسي.

وإذا لم يمكن فصل الطفل عن مصدر التيار بسرعة فإنه يتعين عدم لمسه بيدين عاريتين، ولكن يمكن تحرير الطفل بأشياء غير موصلة التيار الكهربائي مثل يد المكنسة أو الكرسي الخشبي أو حزام الجلد أو أي شيء مصنوع من المطاط.

ويلزم استدعاء الطوارئ الطبية في حالة فقدان الطفل للوعي بعد التعرض لصعقة كهربائية، وينطبق الأمر ذاته على وجود حروق بسيطة ناتجة عن الصعقة، حيث يتأكد الطبيب من عدم إضرار التيار الكهربائي بأعضاء الجسم الداخلية مثل القلب أو الكلى أو الأعصاب.

وتشدد المجلة على ضرورة تأمين أماكن الخطر المعروفة بالمنزل عن طريق سد المقابس الكهربائية بتجهيزات حماية الأطفال، ويلزم إصلاح الكابلات المتضررة والأجهزة على أيدي الفنيين المتخصصين، علاوة على أنه يلزم إبعاد أية أجهزة كهربائية مثل مجفف الشعر والتلفاز عن متناول أيدي الأطفال.