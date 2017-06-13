أخبار عاجلة

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أتباعه إلى شن هجمات خلال شهر رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أتباعه إلى شن هجمات خلال شهر رمضان

10:16 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أتباعه إلى شن هجمات خلال شهر رمضان

لم يتسن التحقق من صحة التسجيل

(بي بي سي):

دعا المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل صوتي أتباع التنظيم المتشدد إلى شن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا واستراليا والعراق وسوريا وإيران والفلبين خلال شهر رمضان.

ونشر التسجيل الصوتي الذي نسب إلى المتحدث الرسمي للتنظيم أبي الحسن المهاجر على تطبيق تليغرام.

ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل، لكن وكالة رويترز للانباء قالت إن الصوت هو نفسه الذي ورد في رسالة صوتية سابقة منسوبة للمتحدث.

وجاء في الرسالة الصوتية "يا ليوث الموصل والرقة وتلعفر بارك الله تلك السواعد المتوضئة والوجوه النيرة فاحملوا على الروافض والمرتدين وشدوا عليهم شدة رجل واحد".

وأضاف "وإلى إخوة العقيدة والإيمان في أوروبا وأمريكا وروسيا واستراليا وغيرها لقد أعذر إخوانكم في أرضكم فثبوا على أثرهم واقتدوا بصنيعهم وسوريا وإيران والفلبين" خلال شهر رمضان.

كان 26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وجُرح العشرات بعد انفجار سيارتين مفخختين في قلب العاصمة العراقية بغداد في بداية رمضان.

هذا المحتوى من

158b43ef4a.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة مئات العراقيين بالتسمم بعد الإفطار في مخيم نازحين قرب الموصل

    إصابة مئات العراقيين بالتسمم بعد الإفطار في مخيم نازحين قرب الموصل

    أخبار
  • شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل مهاجرين عراقيين مسيحيين

    شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل مهاجرين عراقيين مسيحيين

    أخبار
  • داعش يدعو مقاتليه

    داعش يدعو مقاتليه "للثبات" وأنصاره بالغرب لشن هجمات في رمضان

    أخبار
  • حول العالم في 24 ساعة

    حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ

    فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ "تجارة الإسكندرية"أخبار

  • رزان مغربي:

    رزان مغربي: "الغلطة دي إتمنيت أن أمحوها من حياتى"- فيديوفنون

  • بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الصباح

    بنك القاهرة يرفع أمام الجنيه في تعاملات الصباحأخبار

  • جريمة السحور..

    جريمة السحور.. "زوجة الأب" وابنتها قتلتا "فايزة" وأبلغتا الشرطةأخبار

  • بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شربين بعد وفاته متأثرًا بإصابته

    بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شربين بعد وفاته متأثرًا بإصابتهأخبار

  • حملة انتقادات ضد غادة عادل بسبب ملابسها في

    حملة انتقادات ضد غادة عادل بسبب ملابسها في "عفاريت عدلي علام"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%

بالفيديو.. أول ظهور لميدو كمحلل بقناة «ON Sport»

بالفيديو.. أول ظهور لميدو كمحلل بقناة «ON Sport»