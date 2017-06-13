تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أتباعه إلى شن هجمات خلال شهر رمضان
تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أتباعه إلى شن هجمات خلال شهر رمضان
10:16 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017
لم يتسن التحقق من صحة التسجيل
(بي بي سي):
دعا المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية في تسجيل صوتي أتباع التنظيم المتشدد إلى شن هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا واستراليا والعراق وسوريا وإيران والفلبين خلال شهر رمضان.
ونشر التسجيل الصوتي الذي نسب إلى المتحدث الرسمي للتنظيم أبي الحسن المهاجر على تطبيق تليغرام.
ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل، لكن وكالة رويترز للانباء قالت إن الصوت هو نفسه الذي ورد في رسالة صوتية سابقة منسوبة للمتحدث.
وجاء في الرسالة الصوتية "يا ليوث الموصل والرقة وتلعفر بارك الله تلك السواعد المتوضئة والوجوه النيرة فاحملوا على الروافض والمرتدين وشدوا عليهم شدة رجل واحد".
وأضاف "وإلى إخوة العقيدة والإيمان في أوروبا وأمريكا وروسيا واستراليا وغيرها لقد أعذر إخوانكم في أرضكم فثبوا على أثرهم واقتدوا بصنيعهم وسوريا وإيران والفلبين" خلال شهر رمضان.
كان 26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وجُرح العشرات بعد انفجار سيارتين مفخختين في قلب العاصمة العراقية بغداد في بداية رمضان.
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