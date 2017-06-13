إصابة مئات العراقيين بالتسمم بعد الإفطار في مخيم نازحين قرب الموصل
إصابة مئات العراقيين بالتسمم بعد الإفطار في مخيم نازحين قرب الموصل
10:14 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017
مخيم الخازر يقع بين مينتي الموصل وإربيل
(بي بي سي):
أصيب مئات من العراقيين بالتسمم بسبب أغذية يشتبه بأنها مسممة في مخيم للنازحين شرق مدينة الموصل العراقية، بحسب ما ذكره مسؤولون.
وظهرت على كثير من سكان المخيم أعراض القيء والإسهال، وأغمي على بعضهم، في أعقاب تناولهم وجبة الإفطار، بعد انتهاء الصيام أمس الاثنين، بحسب ما ذكره النائب زاهد الخاتوني عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي.
ويؤوي المخيم - الذي يقع في منطقة الخازر على الطريق بين مدينتي الموصل وإربيل - النازحين من السكان الذين اضطرهم القتال لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، إلى ترك منازلهم.
ويواجه مسلحو التنظيم حاليا حصارا شديدا في غرب الموصل.
وقالت وكالة روداو الكردية للأنباء إن أكثر من 750 حالة تسمم سجلت، وإن طفلا واحدا على الأقل توفي.
وقد أعد الطعام الذي تناوله سكان المخيم في مطعم في إربيل، ثم جلبته منظمة خيرية قطرية - كما قالت الوكالة - للمخيم.
ويعالج المصابون في ثلاثة مستشفيات في المنطقة.
والمخيم هو واحد من بين 13 مخيما أنشأتها منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة الموصل لمواجهة فرار السكان من المدينة والقرى المحيطة بها.
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