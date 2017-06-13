أخبار عاجلة

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إصابة مئات العراقيين بالتسمم بعد الإفطار في مخيم نازحين قرب الموصل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة مئات العراقيين بالتسمم بعد الإفطار في مخيم نازحين قرب الموصل

10:14 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

إصابة مئات العراقيين بالتسمم بعد الإفطار في مخيم نازحين قرب الموصل

مخيم الخازر يقع بين مينتي الموصل وإربيل

(بي بي سي):
أصيب مئات من العراقيين بالتسمم بسبب أغذية يشتبه بأنها مسممة في مخيم للنازحين شرق مدينة الموصل العراقية، بحسب ما ذكره مسؤولون.

وظهرت على كثير من سكان المخيم أعراض القيء والإسهال، وأغمي على بعضهم، في أعقاب تناولهم وجبة الإفطار، بعد انتهاء الصيام أمس الاثنين، بحسب ما ذكره النائب زاهد الخاتوني عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي.

ويؤوي المخيم - الذي يقع في منطقة الخازر على الطريق بين مدينتي الموصل وإربيل - النازحين من السكان الذين اضطرهم القتال لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، إلى ترك منازلهم.
ويواجه مسلحو التنظيم حاليا حصارا شديدا في غرب الموصل.

وقالت وكالة روداو الكردية للأنباء إن أكثر من 750 حالة تسمم سجلت، وإن طفلا واحدا على الأقل توفي.
وقد أعد الطعام الذي تناوله سكان المخيم في مطعم في إربيل، ثم جلبته منظمة خيرية قطرية - كما قالت الوكالة - للمخيم.

ويعالج المصابون في ثلاثة مستشفيات في المنطقة.
والمخيم هو واحد من بين 13 مخيما أنشأتها منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة الموصل لمواجهة فرار السكان من المدينة والقرى المحيطة بها.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أتباعه إلى شن هجمات خلال شهر رمضان

    تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أتباعه إلى شن هجمات خلال شهر رمضان

    أخبار
  • داعش يدعو مقاتليه

    داعش يدعو مقاتليه "للثبات" وأنصاره بالغرب لشن هجمات في رمضان

    أخبار
  • الموصل القديمة تودع 234 مدنيا بينهم نساء وأطفال بسبب الجوع والعطش

    الموصل القديمة تودع 234 مدنيا بينهم نساء وأطفال بسبب الجوع والعطش

    أخبار
  • المهاجرون وترامب | رئيس أمريكا يريد طردهم بحجة

    المهاجرون وترامب | رئيس أمريكا يريد طردهم بحجة "الأمن".. والقضاء ينصفهم

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • نجل الراحل صلاح قابيل يكشف مفاجأة عن مسلسل

    نجل الراحل صلاح قابيل يكشف مفاجأة عن مسلسل "دموع في وقحة"فنون

  • كيف تصرف عصام الحضري مع

    كيف تصرف عصام الحضري مع "مايك بي إن سبورتس"؟

  • "O3 " تعتزم مقاضاة محمد رمضان لهذا السببفنون

  • بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الصباح

    بنك القاهرة يرفع أمام الجنيه في تعاملات الصباحأخبار

  • انتهاء الجلسة الثالثة لمناقشة تيران وصنافير.. وعبدالعال: ثقتنا بالقوات المسلحة بلا حدود

    انتهاء الجلسة الثالثة لمناقشة تيران وصنافير.. وعبدالعال: ثقتنا بالقواتأخبار

  • شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء

    شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء "كويتي" عليه بسبب قطرفنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»

صور| عشرات الصحفيين يعتصمون بالنقابة: «تيران وصنافير مصرية»