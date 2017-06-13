غادة والي: السيسي وافق على منح 5ر2 فدان لـ 978 أسرة بقرية المراشدة بقنا

القاهرة – (أ ش أ):

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على نتائج اللجنة المشكلة لمنح أسر قرية المراشدة 5ر2 فدان لكل أسرة انطبقت عليها الشروط ، وعددها ٩٦٣ أسرة أضيف إليهم ١٥ أسرة أخرى لم ينطبق عليهم شرط الإقامة خمس سنوات متصلة تقديرا لظروفهم ليصبح الاجمالى ٩٧٨ أسرة.

وأضافت والي في بيان صحفي اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس كان قد كلف القوات المسلحة بتدبير باقي المساحة وقدرها 1000 فدان والتي كان قد وعد بتوزيعها على أهالي قرية المراشدة خلال افتتاح سيادته للصوامع بالقرية مؤخرا. موضحة أنه من ضمن المستحقين ٥٣ أسرة تعولها إمرأة و٢٧ أسرة من ذوي الإعاقة ، وهي الفئات التي كانت وزارة التضامن قد أوصت بأولويتهم ضمن الشروط.

جدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 18/5/2017 بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمناقشة الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للاستفادة من المساحة المقررة 1000 فدان بناحية المراشدة ، وهي الشروط التي اقترحتها اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة وإدارة الأملاك بها ومديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مدينة الوقف وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، حيث تم مناقشة الشروط وإقرارها ووضع جدول زمني للتنفيذ على أن ترسل النتيجة خلال أسبوع واحد ويتم عقد اجتماع لاقرارها يوم 29/5/2017.

وأشارت إلى أنه بالفعل تم الاعلان عن التقدم بالوحدة المحلية لقرية المراشدة واستلام الطلبات والمستندات المطلوبة طبقا للشروط المعلنة بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 19/5/2017 وحتى يوم الاثنين الموافق 22/5/2017 الساعة السادسة مساءاً ، وتم بالتوازي إجراء الأبحاث الاجتماعية الميدانية أولا بأول بالاستعانة بأكثر من ثلاثين باحثا متخصصا، وتم مد الفترة الزمنية المحددة حتى مساء الأربعاء الموافق 24/5/2017 لكثرة عدد المتقدمين.

وتم إصدار قرار المحافظ رقم 284 لسنه 2017 بتشكيل لجنة لفحص هذه الطلبات والانتهاء منها وتقديم كشوف بأسماء من تنطبق عليهم الشروط يوم السبت الموافق 27/5/2017 إلى كافة جهات الاختصاص وبلغ عدد الطلبات المقدمة 1459 طلبا منها 481 غير مستوفاة للشروط والباقي حسب البيان المسلم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بلغت 978 طلبا روعي فيها تمثيل المرأة المعيلة وذوى الإعاقة.

وقد أوصت اللجنة بإجراء قرعة لاختيار 400 أسرة تستفيد كل منها بمساحة 5ر2 فدان.وجاء قرار الرئيس السيسي بمنح كافة الأسر التي انطبقت عليها الشروط وعددها 978 أسرة مساحة 2.5 فدان وبالتالي عدم اللجوء للقرعة ، وحينئذ كلف القوات المسلحة بتدبير المساحة الإضافية التي تتيح تنفيذ القرار، وقد أثلج هذا القرار صدور أهالي المراشدة ورسخ فى ذات الوقت قيم العدالة الاجتماعية بين المواطنين التي تجاور منازلهم الأراضي المستصلحة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.