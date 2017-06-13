أخبار عاجلة

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غادة والي: السيسي وافق على منح 5ر2 فدان لـ 978 أسرة بقرية المراشدة بقنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غادة والي: وافق على منح 5ر2 فدان لـ 978 أسرة بقرية المراشدة بقنا

10:09 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

غادة والي: السيسي وافق على منح 5ر2 فدان لـ 978 أسرة بقرية المراشدة بقنا

القاهرة – (أ ش أ):

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على نتائج اللجنة المشكلة لمنح أسر قرية المراشدة 5ر2 فدان لكل أسرة انطبقت عليها الشروط ، وعددها ٩٦٣ أسرة أضيف إليهم ١٥ أسرة أخرى لم ينطبق عليهم شرط الإقامة خمس سنوات متصلة تقديرا لظروفهم ليصبح الاجمالى ٩٧٨ أسرة.

وأضافت والي في بيان صحفي اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس كان قد كلف القوات المسلحة بتدبير باقي المساحة وقدرها 1000 فدان والتي كان قد وعد بتوزيعها على أهالي قرية المراشدة خلال افتتاح سيادته للصوامع بالقرية مؤخرا. موضحة أنه من ضمن المستحقين ٥٣ أسرة تعولها إمرأة و٢٧ أسرة من ذوي الإعاقة ، وهي الفئات التي كانت وزارة التضامن قد أوصت بأولويتهم ضمن الشروط.

جدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 18/5/2017 بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمناقشة الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للاستفادة من المساحة المقررة 1000 فدان بناحية المراشدة ، وهي الشروط التي اقترحتها اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة وإدارة الأملاك بها ومديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مدينة الوقف وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، حيث تم مناقشة الشروط وإقرارها ووضع جدول زمني للتنفيذ على أن ترسل النتيجة خلال أسبوع واحد ويتم عقد اجتماع لاقرارها يوم 29/5/2017.

وأشارت إلى أنه بالفعل تم الاعلان عن التقدم بالوحدة المحلية لقرية المراشدة واستلام الطلبات والمستندات المطلوبة طبقا للشروط المعلنة بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 19/5/2017 وحتى يوم الاثنين الموافق 22/5/2017 الساعة السادسة مساءاً ، وتم بالتوازي إجراء الأبحاث الاجتماعية الميدانية أولا بأول بالاستعانة بأكثر من ثلاثين باحثا متخصصا، وتم مد الفترة الزمنية المحددة حتى مساء الأربعاء الموافق 24/5/2017 لكثرة عدد المتقدمين.

وتم إصدار قرار المحافظ رقم 284 لسنه 2017 بتشكيل لجنة لفحص هذه الطلبات والانتهاء منها وتقديم كشوف بأسماء من تنطبق عليهم الشروط يوم السبت الموافق 27/5/2017 إلى كافة جهات الاختصاص وبلغ عدد الطلبات المقدمة 1459 طلبا منها 481 غير مستوفاة للشروط والباقي حسب البيان المسلم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بلغت 978 طلبا روعي فيها تمثيل المرأة المعيلة وذوى الإعاقة.

وقد أوصت اللجنة بإجراء قرعة لاختيار 400 أسرة تستفيد كل منها بمساحة 5ر2 فدان.وجاء قرار الرئيس السيسي بمنح كافة الأسر التي انطبقت عليها الشروط وعددها 978 أسرة مساحة 2.5 فدان وبالتالي عدم اللجوء للقرعة ، وحينئذ كلف القوات المسلحة بتدبير المساحة الإضافية التي تتيح تنفيذ القرار، وقد أثلج هذا القرار صدور أهالي المراشدة ورسخ فى ذات الوقت قيم العدالة الاجتماعية بين المواطنين التي تجاور منازلهم الأراضي المستصلحة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غادة والي لـ مصراوي: الاستثمار في التعليم هو الأفضل لمصر

    غادة والي لـ مصراوي: الاستثمار في التعليم هو الأفضل لمصر

    أخبار

  • "مصراوي: ينشر نص كلمة السيسي في القمة الألمانية لمجموعة العشرين للشراكة

    أخبار
  • السيسي يلتقي وزير الداخلية الألماني لتعزيز التعاون بين البلدين

    السيسي يلتقي وزير الداخلية الألماني لتعزيز التعاون بين البلدين

    أخبار
  • السيسى يدعو الشركات الألمانية لزيادة حجم إستثماراتها فى مصر

    السيسى يدعو الشركات الألمانية لزيادة حجم إستثماراتها فى

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ

    فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ "تجارة الإسكندرية"أخبار

  • كيف تصرف عصام الحضري مع

    كيف تصرف عصام الحضري مع "مايك بي إن سبورتس"؟

  • فيديو.. نواب

    .. نواب"25-30" يهتفون: "مصرية.. وباطل".. وعبدالعال يرفع الجلسةأخبار

  • بالفيديو.. تصرف ذكي من مدرب الإمارات ضد

    .. تصرف ذكي من مدرب الإمارات ضد "beIN Sports"رياضة

  • بالفيديو - هايدي فاروق:

    بالفيديو - هايدي فاروق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير"أخبار

  • القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينب

    القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينبأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»