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«جولدن ستيت» يتوج بلقب دوري السلة الأمريكي على حساب «كليفلاند كافاليرز»

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«جولدن ستيت» يتوج بلقب دوري السلة الأمريكي على حساب «كليفلاند كافاليرز» «جولدن ستيت» يتوج بلقب دوري السلة الأمريكي على حساب «كليفلاند كافاليرز»

التحرير

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أحرز جولدن ستيت واريورز لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وذلك بعد تغلبه على كليفلاند كافاليرز بنتيجة 129- 120 ليفوز بالمباراة الرابعة في النهائي ويحسم اللقب.

وتمكن النجم كيفن دورانت من الفوز بلقب الـNBA في موسمه الأول مع جولدن ستيت بعدما سجل في النهائي 39 نقطة متفوقًا على رفاق ليبرون جيمس، ليحرز جولدن ستيت ثاني ألقابه في أخر 3 سنوات.

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وتألق في المباراة النهائية ستيفان كاري الذي سجل 34 نقطة، ومن جانبه لم يشفع لفريق كليفلاند كافاليرز تسجيل نجمه 41 نقطة و13 متابعة للظفر باللقب.

ورفع جولدن ستيت ألقابه في دوري المحترفين إلى 5 ألقاب معادلًا رقم سان أنطونيو سبيرز في المركز الرابع كأكثر المتوجين بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في التاريخ.

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التحرير

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