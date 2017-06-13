اليوم.. اعتصام بنقابة الصحفيين دفاعا عن «تيران وصنافير»

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دعا أعضاء بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأعضاء بمجلس النقابة، للاعتصام، بمقر النقابة، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على مناقشة البرلمان لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، مؤكدين أن هذا الاعتصام بداية لسلسلة من الفاعليات، ضد الاتفاقية ومناقشتها.

جاء ذلك ضمن حملة توقيعات شملت 550 أسمًا من الصحفيين، من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

ويأتي الاعتصام ضمن مجموعة من الفاعليات لقوى وطنية، دفاعًا عن تيران وصنافير، بدأت باعتصام، أمس، بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ويبدأ اليوم، اعتصامين، أحدهما بنقابة المحامين، وآخر بالأمانة العامة لحزب الكرامة، بالتزامن مع اعتصام نقابة الصحفيين.

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وبدأ مجلس النواب، السبت الماضي، في مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي استمر حتى أمس الإثنين، ووقعت حالات واسعة من المشادات، داخل قبة البرلمان، بين مؤيدين ومعارضين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمت ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لتقضي بمصرية الجزر.