دبلوماسي إيراني يعرب عن الارتياح للمشاورات الكويتية لحل الخلاف الخليجي
دبلوماسي إيراني يعرب عن الارتياح للمشاورات الكويتية لحل الخلاف الخليجي
09:43 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017
طهران - (د ب أ):
أعرب السفير الإيراني في الكويت علي رضا عنايتي عن ارتياحه للمشاورات السياسية التي تجريها الكويت من أجل تسوية الخلاف بين دول المنطقة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الثلاثاء عنه القول إن "ما قامت به الكويت من نشاط دبلوماسي ومشاورات سياسية لحل الأزمة السياسية في المنطقة يحظى بدعم كامل من إيران".
وأكد أن "الحوار هو الحل الوحيد لتسوية الأزمات في المنطقة، وأن العقوبات والحصار أو أي إجراء مماثل لن يجدي أي نفع".
وقال إن إيران "تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار، وتؤكد على ضرورة الإفادة من الإمكانيات التي تتمتع بها المنطقة لتعزيز العلاقات بين الدول".
وتقود الكويت جهود وساطة بين قطر من جانب وكل من السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من الدول من جانب آخر بعد قطع هذه الدول علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.
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