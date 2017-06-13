أخبار عاجلة

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طلاب الرياضيات بالثانوية العامة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طلاب الرياضيات بالثانوية العامة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

09:11 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

طلاب الرياضيات بالثانوية العامة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

كتبت- ياسمين محمد:

يستكمل طلاب الثانوية العامة، امتحاناتهم اليوم الثلاثاء، لليوم الخامس، حيث يؤدي طلاب شعبة الرياضيات امتحان الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".

ووصلت الصناديق التي تحمل الكراسات الامتحانية، إلى لجان منطقة السيدة زينب منذ الثامنة، وتسلمها رؤساء اللجان لإعدادها وتوزيعها على الطلاب عند بدء الامتحان في التاسعة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، في تمام الثامنة والنصف لتسهيل تفتيشهم، وبدء الامتحان في تمام التاسعة.

وزعمت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية، منذ 12 ساعة، إلا أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نفى حدوث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة منذ بدايتها.

وناشد حجازي أولياء الأمور والطلاب، بعدم الانسياق وراء شائعات تسريب الامتحانات مؤكدًا أنه لن يحدث تسريبات هذا العام، ولا تهدف هذه الصفحات إلا إلى إثارة البلبلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طلاب الثانوية العامة يدعون لوقفة احتجاجية غدًا أمام الوزارة اعتراضًا على صعوبة الامتحانات

    طلاب الثانوية العامة يدعون لوقفة احتجاجية غدًا أمام الوزارة اعتراضًا

    أخبار
  • الصحة : ٢١٠ حالات مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية العامة

    الصحة : ٢١٠ حالات مرضية في 3 أيام خلال امتحانات الثانوية العامة

    أخبار

  • "الثانوية العامة": طالب صور امتحان الفيزياء بالمنصورة.. وضبط مدرس

    أخبار
  • لطلاب الثانوية العامة.. ماذا تفعل إذا فقدت رقم الجلوس؟

    لطلاب الثانوية العامة.. ماذا تفعل إذا فقدت رقم الجلوس؟

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرة

    بالصور- إصابة 3 أشخاص في هجوم على المصلين داخل مسجد بالبحيرةأخبار

  • كوليبالي يستفز جماهير الأهلي بفيديو عبر تويتر

    كوليبالي يستفز جماهير الأهلي بفيديو عبر تويتررياضة

  • بيان ناري من أحمد سليمان ضد مرتضى منصور

    بيان ناري من أحمد سليمان ضد مرتضى منصوررياضة

  • شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء

    شعبان عبدالرحيم يكشف حقيقة اعتداء "كويتي" عليه بسبب قطرفنون

  • رئيس

    رئيس "النواب": معظم الخرائط المتداولة بشأن "تيران وصنافير" مزورةأخبار

  • مؤمن سليمان غاضبًا: كفاية.. لماذا يخاف الجميع من حسام حسن؟

    مؤمن سليمان غاضبًا: كفاية.. لماذا يخاف الجميع من حسام حسن؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أحمد مرتضى منصور يعقد جلسة مع وكلاء «سيسيه» لحسم انتقاله للزمالك

أحمد مرتضى منصور يعقد جلسة مع وكلاء «سيسيه» لحسم انتقاله للزمالك

بالصور.. وزير الرياضة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلة

بالصور.. وزير الرياضة يلتقي بأعضاء اللجنة العليا لكأس العالم للشباب للسلة

مصدر بالزمالك: مرتضى منصور يعطل إنتقال «باولو» للمصري

مصدر بالزمالك: مرتضى منصور يعطل إنتقال «باولو» للمصري

اليوم.. وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لمونديال السلة للشباب

اليوم.. وزير الرياضة يلتقي أعضاء اللجنة العليا لمونديال السلة للشباب