طلاب الرياضيات بالثانوية العامة يؤدون امتحان الجبر والهندسة الفراغية

كتبت- ياسمين محمد:

يستكمل طلاب الثانوية العامة، امتحاناتهم اليوم الثلاثاء، لليوم الخامس، حيث يؤدي طلاب شعبة الرياضيات امتحان الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".

ووصلت الصناديق التي تحمل الكراسات الامتحانية، إلى لجان منطقة السيدة زينب منذ الثامنة، وتسلمها رؤساء اللجان لإعدادها وتوزيعها على الطلاب عند بدء الامتحان في التاسعة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، في تمام الثامنة والنصف لتسهيل تفتيشهم، وبدء الامتحان في تمام التاسعة.

وزعمت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية، منذ 12 ساعة، إلا أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نفى حدوث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة منذ بدايتها.

وناشد حجازي أولياء الأمور والطلاب، بعدم الانسياق وراء شائعات تسريب الامتحانات مؤكدًا أنه لن يحدث تسريبات هذا العام، ولا تهدف هذه الصفحات إلا إلى إثارة البلبلة.