متظاهرون يحرقون مبنى تابعا للمحكمة العليا في فنزويلا

متظاهرون من المعارضة الفنزويلية يضرمون النار في مب

كراكاس - (أ ف ب):

أحرق متظاهرون الاثنين مبنى تابعا للمحكمة العليا في يوم جديد من التظاهرات ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وهاجم متظاهرون مبنى المديرية التنفيذية للسلطة القضائية في حي تشاكاو في كراكاس، وقاموا برشقه بالحجارة وقنابل المولوتوف وأحرقوا واجهته، ما تسبب بتصاعد دخان كثيف بحسب ما شاهد مراسلو فرانس برس.

ويضم المبنى المؤلف من أربع طبقات فرعا مصرفيا قام متظاهرون باقتحامه ونهب محتوياته. كما أحرقوا أجهزة كمبيوتر وتجهيزات إلكترونية في الشارع.

وأطلق عسكريون ورجال أمن الرصاص وقنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في حين عمل رجال الإطفاء على السيطرة على الحريق.

والمبنى الذي يشكل مقرا لعدد من الادارات التابعة للمحكمة العليا غالبا ما كان هدفا للتظاهرات التي تنظم بشكل شبه يومي منذ الاول من أبريل ضد الرئيس مادورو، والتي سقط خلالها حتى الآن 66 قتيلا واكثر من الف جريح.

وتتهم المعارضة، التي تحظى بغالبية في البرلمان والتي تطالب برحيل مادورو وبانتخابات مبكرة، المحكمة العليا بالانحياز لمصلحة الرئيس الفنزويلي.