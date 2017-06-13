وزير الدفاع الأمريكي: كوريا الشمالية تشكل "أخطر تهديد" للسلام
وزير الدفاع الأمريكي: كوريا الشمالية تشكل "أخطر تهديد" للسلام
08:01 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017
وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس (يمين) وبجانبه رئي
واشنطن - (أ ف ب):
حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الاثنين، من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على السلم الدولي، مصنفا برنامج التسلح لنظام بيونغ يانغ بـ "الخطر الفعلي والداهم".
وأكد ماتيس في تصريح خطي قبل جلسة استماع امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي أن "كوريا الشمالية تشكل التهديد الأخطر والأكثر إلحاحا للسلم والأمن".
وشدد وزير الدفاع على أن "برنامج التسلح النووي للنظام يشكل تهديدا فعليا وداهما للجميع، والأعمال الاستفزازية التي يقوم بها النظام (الكوري الشمالي)، وغير المشروعة بنظر القانون الدولي، لم تتراجع وتيرتها بالرغم من عقوبات وانتقادات الأمم المتحدة".
ومنذ بداية العام 2016، أجرت بيونج يانج اختبارين نوويين وعشرات عمليات إطلاق الصواريخ، في إطار سعيها لصنع صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على حمل رأس نووية إلى الأراضي الأمريكية، وهو ما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لن يحدث".
وفي هذا السياق حذر كل من ماتيس ورئيس أركان القوات الأمريكية الجنرال جو دانفورد من التداعيات الكارثية على شبه الجزيرة الكورية لأي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية.
وأكد ماتيس "ستكون حربا لم نشهد مثيلا لها منذ 1953"، في إشارة إلى الحرب الكورية التي انتهت في 1953. وأضاف "ستكون حربا جدا جدا خطيرة".
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
10 تصريحات × 24 ساعة
-
حول العالم في 24 ساعة
-
المهاجرون وترامب | رئيس أمريكا يريد طردهم بحجة "الأمن".. والقضاء ينصفهم
-
محكمة استئناف أمريكية تؤكد تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
صرف طارق النهري في "حرق المجمع العلمي".. و7 أغسطس أولى جلساتأخبار
-
فيديو.. نواب"25-30" يهتفون: "مصرية.. وباطل".. وعبدالعال يرفع الجلسةأخبار
-
-
هايدي فاروق تنسحب من مناقشات "تيران وصنافير" باكية.. ومرتضى منصور:أخبار
-
بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شربين بعد وفاته متأثرًا بإصابتهأخبار
-
رزان مغربي: "الغلطة دي إتمنيت أن أمحوها من حياتى"- فيديوفنون