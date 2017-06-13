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أبوظبي: الحظر الجوي على الدوحة يقتصر على الشركات القطرية

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مصراوي Masrawy

أبوظبي: الحظر الجوي على الدوحة يقتصر على الشركات القطرية

07:57 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

أبوظبي: الحظر الجوي على الدوحة يقتصر على الشركات القطرية

مسافرون ينتظرون في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطري

أبوظبي - (أ ف ب)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان الثلاثاء أن الحظر الجوي المفروض على قطر منذ بدء الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة يشمل حصرا شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر.

بدورها أصدرت هيئتا الطيران المدني في كل من والبحرين بيانين مطابقين بشأن هذا الحظر الذي فرضته الدول الثلاث على قطر عندما أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 يونيو إثر اتهامها الدوحة بـ"دعم الارهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وجاء في البيانات التي نشرت على وكالات أنباء الدول الثلاث أنه بموجب الحظر الجوي "تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية" للإمارات والسعودية والبحرين.

ولفت البيان إلى أن "هذا القرار لا يشمل شركات الطيرات والطائرات غير المسجلة في دولة قطر" أو في أي من الدول الثلاث "والراغبة في عبور أجواء (هذه الدول) من وإلى دولة قطر".

وصدرت هذه البيانات بعد ساعات على دعوة وجهها الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر الاثنين إلى المنظمة الدولية للطيران المدني مطالبا بإعلان "عدم قانونية" الحظر الذي فرضته السعودية وحلفاؤها على بلاده، معتبرا أنه "حصار" ينتهك الاتفاقية الدولية حول النقل الجوي.

هذا المحتوى من

AFP

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