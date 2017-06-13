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فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

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فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

التحرير

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قال حميد البوزيدي، وكيل المغربي وليد أزارو، مهاجم نادي الدفاع الحسني الجديدي، إن إجراءات انتقال اللاعب للنادي الأهلي، المتفق عليها بين الناديين تمت، مشيرًا إلى أن توقيع العقود رسميًا سيتم في القاهرة خلال أيام.

وأوضح «البوزيدي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أن مفاوضات النادي الأحمر مع «أزارو» بدأت منذ أكثر من شهر، بعد متابعة جيدة لإمكانياته وأخلاقه، ومدى فائدة الصفقة.

وأضاف أن «أزارو» يتمتع بمميزات كبيرة ستفيد النادي الأهلي، وخير دليل على ذلك أنه اللاعب الوحيد بالدوري المحلي الذي يلعب للمنتخب المغربي، مؤكدًا أنه اختار اللعب للقلعة الحمراء، رغم العروض التي تلقاها من بعض الأندية الفرنسية، والهولندية، وأخرى من الخليج.

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وتابع البوزيدي، أن «أزارو» يتفوق على الجابوني ماليك إيفونا، لاعب الأهلي السابق، في أنه يجيد الضغط على مدافعي الفرق المنافسة، متمًا أن الصفقة ستكلف بطل الدوري المصري، نحو مليون و300 أو 400 ألف دولار. 

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التحرير

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