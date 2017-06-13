بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين

بنما - (أ ف ب):

قررت بنما قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، كما أعلنت بنما وبكين في بيان مشترك الاثنين.

وقال البلدان في البيان إنه "على ضوء مصالح الشعبين ورغباتهما، فإن جمهورية بنما وجمهورية الصين الشعبية قررتا، اعتبارا من تاريخ توقيع هذا البيان، الاتفاق على الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء".

وأضاف البيان أن بنما باتت بموجبه "تعترف بأن ليس هناك إلا صين واحدة في العالم" وبأن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

ودخل قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين بنما وتايوان وقرار إقامة علاقات دبلوماسية بين بنما والصين حيز التنفيذ يوم الاثنين، بحسب البيان.

وبهذا النصر الدبلوماسي لبكين، انخفض إلى 20 عدد الدول التي تعترف بتايوان.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وقد تصاعد التوتر بين بكين وتايبيه بشكل متسارع منذ تولت الرئاسة في تايوان في العام الماضي تساي انغ-وين المناهضة للوحدة مع الصين.

ومذاك أوقفت بكين كل قنوات الاتصال الرسمي مع تايبيه وكثفت مناوراتها العسكرية وهي تمارس ضغوطا من أجل عزل الجزيرة على الساحة الدولية.

وانفصلت الجزيرة عن جمهورية الصين الشعبية منذ سيطرة الشيوعيين على السلطة في بكين في 1949.

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من اراضيها وتؤكد انها لن تتوانى عن استخدام القوة لإعادتها الى سيادتها اذا اضطرت لذلك.