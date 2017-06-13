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ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي

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مصراوي Masrawy

ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي

04:39 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس خلال جلسة للجنة الق

واشنطن - (أ ف ب): 

أعرب وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، الاثنين، عن "صدمته" إزاء المستوى المتدني للجهوزية القتالية للجيش الأمريكي والناجم كما قال عن سنوات عديدة من التقشف.

وقال ماتيس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "لقد تقاعدت من الخدمة العسكرية بعد ثلاثة أشهر من دخول التقشف حيز التنفيذ".

وأضاف "بعد أربع سنوات عدت إلى الوزارة (البنتاجون) وصدمت بما رأيته بشأن جهوزيتنا القتالية"، مؤكدا أن "ما من عدو في الميدان ألحق ضررا بجهوزية جيشنا كما فعل التقشف".

ومثل وزير الدفاع أمام اللجنة لتوضيح بعض النقاط الواردة في مشروع موازنة البنتاجون الذي اقترحه الرئيس دونالد للعام 2018 والذي يتضمن زيادة ضخمة في النفقات.

وطلب البنتاجون من الكونجرس تخصيص 639 مليار دولار لموازنته للعام 2018 موزعة على 574 مليار دولار كنفقات عامة و65 مليار دولار لنفقات إضافية للحرب.

هذا المحتوى من

AFP

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