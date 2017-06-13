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عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟

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عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟

التحرير

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أكد عمرو وردة لاعب النادي الأهلي السابق، وباوك اليوناني الحالي، على اعتزازه الشديد بانتماءه للقلعة الحمراء، قائلًا "بيتي الأول".

وأشار وردة، في تصريحات صحفية، إلى أنه تربطه علاقة طيبة بالجميع داخل النادي الأهلي، وأن الحديث عن عودته في الوقت الحالي غير مطروح.

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وأوضح: "لا أفكر في العودة حاليًا، خاصة وأنني أسير بشكل جيد في مشواري الاحترافي، وهو أمر قادني للمنتخب الأول، وأتمنى تحقيق ذاتي وتحقيق مسيرة كروية ناجحة بالخارج".

وتواجد وردة، أمس، بالنادي الأهلي، والتقى زملائه السابقين بالفريق، كما حرص أعضاء النادي على التقاط الصور التذكارية معه.

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التحرير

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