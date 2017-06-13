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مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة

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مصراوي Masrawy

مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة

03:12 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة

دمشق - (د ب أ):

قالت مصادر محلية إن قوات سوريا الديمقراطية والقوات المشاركة في عملية تحرير الرقة سيطرت على أحياء وسط وشرق مدينة الرقة بشكل كامل ليل الاثنين/الثلاثاء.

وقال سكان محليون في مدينة الرقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القوات المشاركة سيطرت على مساء الاثنين على أحياء حارة الحسون والجامع الكبير والشبل السلامة والكويتي والكويدر والشايب وشارع أبو الهيس والجسر القديم وشارع المنصور وشارع الوادي وباب بغداد ودوار البرازي والمدينة القديمة".

وأضاف السكان أن "الأهالي في تلك الأحياء يطلقون الرصاص احتفالا بانسحاب عناصر داعش وتوجههم إلى نهر الفرات ومنه إلى دير الزور".

وقال السكان إن قوات سوريا الديمقراطية تقدمت من الجبهة الغربية ووصلت الى منطقة التوسعية غرب المدينة وأن اشتباكات محدودة اندلعت في حارة البدو شمالي المدينة.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية وفصائل معارضة سورية اخرى عملية تحرير الرقة في السادس من الشهر الجاري وخلال 7 أيام سيطرت على 4 أحياء ومعمل السكري ولكن عناصر داعش انسحبوا مساء الاثنين من الاحياء الشرقية ووسط المدينة .

وقال سكان محليون إن أغلب عناصر داعش الأجانب غادرو المدينة وأن من بقي من عناصر داعش سلموا أنفسهم لقوات النخبة في الأحياء الشرقية.

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