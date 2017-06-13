وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين

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قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن لديه شهادتين بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع السعودية، والمعروفة إعلاميًا باسم جزيرتي "تيران وصنافير"، تثبت مليكتهما للسعودية، وذلك صباح اليوم الثلاثاء، ضمن مناقشات الاجتماع الثالث للجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة الدكتور على عبد العال.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن الشهادة الأولى تخص أحد مستثمري جنوب سيناء ويدعى هشام يحيى، الذي التقى الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2006، ودارا بينهما نقاشًا حول الجزيرتين، وأبلغه مبارك بتبعية "تيران وصنافير" للسعودية، لكنه شدد له في الوقت نفسه على أنه لن يقوم بتسليهما للمملكة الآن، على حد قول النائب.

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وأوضح وهدان، تفاصيل الشهادة الثانية، قائلًا إن أحد ملاك المراكب ببورسعيد ويمتلك مركب في اليمن، اتصل به، وروى له قصة حدثت له عام 1986، حيث تم ضبط مركبه وتواصل مع نائب برلماني بالدائرة، يطالبه بالتوسط للقاء رئيس الوزراء -آنذاك-، من أجل الإفراج عن مركبه، إلا أنه رد عليه بأنه لا يستطيع أن يتدخل لأن الأرض التي تم ضبط فيها المركبة سعودية، في إشارة إلى الجزيرتين.

من جانبه أكد عبد العال، على أهمية الشهادتين اللتين أوردهما وهدان، قائلًا: "بالتأكيد شهادتين مهمتين من وكيل المجلس الذى يمثل حزب الوفد".