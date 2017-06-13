صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

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شقيقة علاء: «منعناه من السفر للخارج.. وحصل على قرض للمطعم»

ووالدته: «لديه طفلان وحصل على التراخيص اللازمة»

والمحافظ: «أزلنا المخالفات وفقا للقانون.. وعلاج الشاب على نفقة الدولة»

اتهمت أسرة الشاب علاء محمد عبدالموجود مسؤولين بالفساد وتلقي رشوة من نجلهم الذي أقدم على الانتحار أمس الاثنين خلال تنفيذ حملة للوحدة المحلية بمدينة سوهاج إزالة تعديات لمطعمه على الشارع محله.

وقالت عبير محمد عبد الموجود شقيقة الشاب إن أخيها اندفع للانتحار بسبب إزالة مطعم خاص به تحت الإنشاء، لافتة إلى أن شقيقها كان يعمل في دولة ليبيا وعندما تم إسقاط نظام الزعيم معمر القذافي عاد إلى مصر ثم حاول السفر مرة أخرى إلى الخارج لكنهم ساعدوه في فتح مطعم للاستمرار معهم دون رحيله.

وأوضحت أن شقيقها حصل على قرض من أحد البنوك مع آخرين شركائه لإنشاء مشروعه الذي كان بمثابة حلم له وحصل على كافة التراخيص اللازمة طبقا للقانون، حتى جاءت حملة الإزالة ولم يشفع للمسؤولين أن والدتي ألقت بنفسها أمام معدات الحملة لمنعهم من إزالة المحل، على حد قولها.

واستطردت عبير بقولها إن شقيقها ذهب إلى المجلس المحلي بالمحافظة لاستخراج التراخيص والموظفون هناك قالوا له بالحرف: "هاتلنا بطارية لعربية المجلس علشان نمشيلك الموضوع وعايزين فلوس منك اعتبرها تبرع لمصر"، فوافق في الحال على طلبهم وتم استخراج التراخيص، وبعد كل ذلك أزالوا المحل وتسببوا في خسائر نصف مليون جنيه لنا.

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واستكملت: «المحافظ ترك شقيقي عقب إشعال النيران في نفسه وركب سيارته المكيفة ومشي وكإن اللي ولع في نفسه ده مش بني آدم».

من جانبه رد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج قائلا إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أرسلت عدة إنذارات للشاب المتعدي على أملاك الدولة، لكنه لم يستجب وقمنا بإزالة التعدي تطبيقا للقانون، منوها إلى أن الشاب سيتم علاجه على نفقة الدولة.

وقالت بخيته الليثى والدة الشاب: "أنا من أطفأت النيران التي اشتعلت في جسد نجلي وكل المسئولين مشيوا وسابونا ورغم إني أشهرت التراخيص للمحافظ وقال لي اوعي يا ست من هنا وقام أحد الموظفين بدفعي في الشارع أمام الجميع"، مضيفة: "نجلي متزوج ولديه ولد 3 سنوات وبنت 5 سنوات وكان يردد وهو يحترق: يارب خدي مش عايز أعيش في البلد اللي كلها ظلم"، بحسب تعبيرها.

وأضاف محمد عبد الموجود شلبى والد الشاب: "عايز حق ولدي من المحافظ اللي بيركب سيارة مكيفة ويظلم في خلق الله، أنا بشتغل في الزراعة علشان أقدر أعيش ونجلي دفع دم قلبه في المشروع وفي الآخر المحافظ يزيله يرضي مين ده وفي شرع مين اللي حصل ده الفلوس جابها بشيكات على نفسه".

وبينت محافظة سوهاج في بيان لها الواقعة، قائلة إن الوحدة المحلية بالمدينة شنت حملة مكبرة لإزالة تعدي "بروز " على شارع سيتي، وفور تنفيذ قرار الإزالة أشعل الشاب النيران في جسده مستخدما مادة بترولية مما تسبب له في حروق متفرقة بالجسم نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من ناحيته قال مدير مستشفى سوهاج الجامعي الدكتور حمدي سعد إن حالة الشاب علاء خطيرة جدا، مشيرا إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية له، وتقرر نقله إلى قسم الحروق بمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.