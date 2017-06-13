رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

كتبت- مروة شوقي

قال نبيل العربي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القلعة، إن الشركة تم إنشاؤها منذ ١٠ سنوات لرفع مستوى التعليم العلمي في مصر.

وأضاف العربي، خلال كلمته في احتفاليه الاعلان عن أسماء الدفعة الـ١١ من الحاصلين على منحة شركة القلعة، أنه تم توفير ١٦٣ منحة دراسية في كبريات الجامعات العالمية.

وأوضح العربي، أن الشرط الأساسي للحصول على منح القلعة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يتعهد بالعودة إلى الوطن، ويكون في أرقى الجامعات العالمية.

وبحسب الغربي، فإن المؤسسة تراعي في الاختيار التوزيع الجغرافي داخل مصر، والعدد المناسب بين الرجال والنساء من طلاب الدارسين، مضيفًا:" تعويم الجنيه أثر سلبًا على قدرة المؤسسة على إيفاد أكبر عدد من الدارسين الى الخارج".

واختتم العربي كلمتة بإعلان أسماء الفائزين بالمنح الدراسية في مختلف الجامعات العالمية.

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