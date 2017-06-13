فيديو| سموحة: «هنلاقيها من الإصابات ولا من إبراهيم نور الدين»

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قال عاطف حنفي، مدير الكرة بنادي سموحة، أن فريقه تعرض للظلم بركلة الجزاء التي احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، للنادي المصري، خلال مباراة الفريقين، مساء الاثنين.

وتابع «حنفي»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، «هنلاقيها من الإصابات ولا من إبراهيم نور الدين، الوحيد اللي شايف إن دي ضربة جزاء».

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وخطف النادي المصري، تعادلًا قاتلًا أمام سموحة، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الاثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم سموحة عن طريق السيد فريد في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل عبد الله بيكا للفريق البورسعيدي من ضربة جزاء أثارت اعتراض لاعبي الفريق السكندري، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.



