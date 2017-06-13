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سوهاج: إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين منذ 11 عامًا

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مصراوي Masrawy

سوهاج: إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين منذ 11 عامًا

02:05 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

سوهاج: إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين منذ 11 عامًا

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

أنهت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، مساء الاثنين، خصومة ثأرية مستمرة منذ 11 عامًا بين عائلتي "الناظر" بناحية نزه الحاجر و"حفناوي" بناحية نزه الدقشية دائرة مركز جهينة.

شهد مراسم الصلح الذي أقيم في سرادق الناحية ذاتها الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، والشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، واللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج والآلاف من أهالي القريتين والقرى المجاورة والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وكبار ومشايخ العائلات بمركز جهينة.

من جهته قال العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية إن الخصومة تحمل رقم "1" لسنة 2006، ومحرر عنها المحضر رقم 3260 جنايات المركز لسنة 2006 والناجم عنها مقتل " عبد الناصر . ع . أ" ينتمي لعائلة "الناظر" واتهم في مقتله "محمد . خ . م" وشقيقه ينتميان لعائلة "حفناوي".

وأضاف الشاذلي أن المحكمة قضت في الخصومة بحبس المتهمين 10 سنوات وأفرج عنهما في يناير من عام 2014، موضحاً أن الخصومة اشتعلت بين العائلتين بسبب نزاع على مجري مائي بالأرض الزراعية.

ولفت الشاذلي أن "خلف . م . ح" والد المتهمين قدم القودة (الكفن) للمدعو فتحي علي أحمد 66 عاماً بالمعاش "شقيق المجني عليه"، واقسم الطرفان على كتاب الله أن يكون صلحاً جدياً وناهياً للنزاع القائم بينهما .

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