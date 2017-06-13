هايدي فاروق تنسحب من مناقشات "تيران وصنافير" باكية.. ومرتضى منصور: "التقيل جاي"

كتب- أحمد علي:

تسبب تشكيك النائب مرتضى منصور، في شخصية الدكتورة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، باجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة الدكتور على عبد العال، والتي أعلنت عن مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، في انسحابها من الجلسة.

جاء ذلك الاثنين، حيث تسائل "منصور"، عن خطاب تكليفها من المخابرات العامة بشأن البحث في حقيقة تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، وأيضًا عن جنسيتها، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الخبيرة هايدي فاروق، وانسحبت على إثره.

وهدد مرتضى منصور الخبيرة، قائلًا: "التقيل جاي ورا ياهايدي وسط اعترضات المعارضة".

وحاول عدد من النواب منعها من الانسحاب إلا أنها أصرت على موقفها، بقولها: "أنا عندي بيبي عايزه أربيه، وزوجي دبلوماسي ومصرية بنت مصرية"، وسط حالة من البكاء.

وعقب ذلك حدثت حالة من المشادات بين نواب "25-30"، مع مرتضى منصور، بسبب ما أعتبره إهانة للخبيرة هايدى فاروق، وهو الأمر الذي تدخل فيه رئيس المجلس لإعادة الهدوء.