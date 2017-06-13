10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الترويج القطري لتفسير المقاطعة تحت مسمى الحصار، وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن أي محاولة لتغيير النظام في الدوحة ستلقي بآثارها على الجميع، وقال الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، إن أولويات الحكومة البريطانية وجدولها الزمني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تتغير، وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في التصدي للإرهاب.

1- وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: ننتقد ترويج قطر للمقاطعة تحت مسمى الحصار

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في دبي في 7 يونيو 2017 (أ ف ب)

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الترويج القطري لتفسير المقاطعة تحت مسمى الحصار، مبينا إنها إجراءات سيادية من الدول المقاطعة رداً على تصرفات الدوحة في دعم التطرف والحركات الإرهابية.

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2- وزير الخارجية القطري: أي محاولة لتغيير النظام ستلقى بآثارها على الجميع

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو في 15 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن أي محاولة لتغيير النظام في الدوحة ستلقي بآثارها على الجميع.

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3- وزير بريطاني: انتكاسة الانتخابات لن تغير خطة الـ"بريكسيت"

الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس في لندن الإثنين (أ ف ب)

قال الوزير البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، إن أولويات الحكومة البريطانية وجدولها الزمني لمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تتغير نتيجة للانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

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4- رئيس أركان الجيش الليبي: قطر وفرت دعمًا مباشرا للجماعات الإرهابية

رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبد الرازق الناظوري - أرشيفية

اتهم رئيس أركان الجيش الليبي اللواء عبد الرازق الناظوري، قطر باغتيال رئيس الأركان الأسبق عبد الفتاح يونس، ضمن ما وصفه خطتها للسيطرة على البلاد عبر الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن قطر وفرت دعما مباشرا عام 2014 للجماعات الإرهابية في البلاد.

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5- وزير الداخلية الألماني: القيام بحملات تفتيش عشوائية في جميع الولايات

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير (يسارًا) ووزير الخارجية زيجمار جابريل (وسط) والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (يمينًا) في برلين في 1 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن القيام بحملات تفتيش عشوائية في جميع الولايات الاتحادية أمرًا مجديًا، وذلك وفقًا للمتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية في برلين.

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6- ميركل: مصر لها دور في دفع عملية التسوية السياسية لأزمات المنطقة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين الإثنين (أ ف ب)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في التصدي للإرهاب، مضيفة: "مصر لها دور في دفع عملية التسوية السياسية للأزمات القائمة بالمنطقة".

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7- وزير الدفاع الإسرائيلي: التطبيع بين إسرائيل والعرب أولاً ثم السلام

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في القدس في 30 أبريل 2017 (أ ف ب)

اشترط وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان تحقيق التطبيع بين إسرائيل والعرب أولاً ثم يتبعه سلام فلسطيني إسرائيلي.

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8- رئيسة وزراء بريطانيا ردًا على دعوات استقالتها: لدي عمل يجب إنجازه

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن في 18 أبريل 2017 (أ ف ب)

تحدّت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الدعوات الموجهة إاليها للاستقالة معتمدة شعارًا جديدًا هو "اتمام العمل"، وذلك بعد النكسة المدوية التي منيت بها في الانتخابات التشريعية. وأضافت: "ما أشعر به هو أن هناك عملاً يجب إتمامه".

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9- ترامب عن قطع العلاقات مع قطر: أحد الأمور المهمة لوقف تمويل الإرهاب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الاثنين (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قطع بعض الدول العربية على رأسها مصر والسعودية والإمارات علاقاتها مع قطر يمثل أحد الأمور المهمة لوقف تمويل الإرهاب.

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10- أمير الكويت: إزالة الخلافات بين الأشقاء واجب لا استطيع التخلي عنه

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (يسارًا) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) في الرياض في 21 مايو 2017 (أ ف ب)

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن أي جهود مهما كانت صعبة تهون أمام إعادة اللحمة الخليجية وإزالة الخلافات بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، مضيفًا: "إزالة الخلافات بينهم واجب لا استطيع التخلي عنه".

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