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فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة»

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فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة» فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن 95% من الشعب المصري لم يفهموا شيئًا حتى الآن في ملف اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل المصرية عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير لصالح .

وقال أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الناس مش فاهمة حاجة، فهموا الناس يا جماعة»، وانتقد مجلس النواب، بقوله: «قاعة اللجنة التشريعية تسع لـ 100 نائب فقط، أمال الباقي هيفهموا إزاي عشان يصوتوا على الاتفاقية.. الجلسة خلصت بالهتاف، بس الناس مافهمتش ولا عرفت حاجة، لازم الناس تفهم كل حاجة».

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وهاجم أديب المعارضين للحكومة بسبب الاتفاقية بقوله: «بتقولوا هاتوا لنا خبر، طيب فين الخبر بتاعكم»، مستطردًا كلامه: «إحنا ماشوفناش خريطة واحدة جوة المجلس، معقولة هتخلصوا (النواب) الموضوع ده دون أن نرى خريطة، لازم تفهموا عشان تخدوا القرار، أنا حاسس إن الآلية غلط، وكل حاجة بتحصل غلط».


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التحرير

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