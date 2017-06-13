فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة»

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن 95% من الشعب المصري لم يفهموا شيئًا حتى الآن في ملف اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل الحكومة المصرية عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وقال أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون لايف»: «الناس مش فاهمة حاجة، فهموا الناس يا جماعة»، وانتقد مجلس النواب، بقوله: «قاعة اللجنة التشريعية تسع لـ 100 نائب فقط، أمال الباقي هيفهموا إزاي عشان يصوتوا على الاتفاقية.. الجلسة خلصت بالهتاف، بس الناس مافهمتش ولا عرفت حاجة، لازم الناس تفهم كل حاجة».

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وهاجم أديب المعارضين للحكومة بسبب الاتفاقية بقوله: «بتقولوا هاتوا لنا خبر، طيب فين الخبر بتاعكم»، مستطردًا كلامه: «إحنا ماشوفناش خريطة واحدة جوة المجلس، معقولة هتخلصوا (النواب) الموضوع ده دون أن نرى خريطة، لازم تفهموا عشان تخدوا القرار، أنا حاسس إن الآلية غلط، وكل حاجة بتحصل غلط».



