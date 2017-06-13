أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

Google+ Print
مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف عمر مروان وزير مجلس شئون مجلس النواب، أن جميع المستندات المقدمة إلى المحكمة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع ، والمعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، تم إيداعها لدى أمانة البرلمان، مشيرا إلى إيداع نسخة من محاضر جولات التفاوض الـ11 بين والمملكة العربية السعودية قبل توقيع الاتفاقية.

جاء ذلك خلال جلسة اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة الاتفاقية.

شاهد أيضا

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إنه سيطلب رسميا المستندات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان