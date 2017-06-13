مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف عمر مروان وزير مجلس شئون مجلس النواب، أن جميع المستندات المقدمة إلى المحكمة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، تم إيداعها لدى أمانة البرلمان، مشيرا إلى إيداع الحكومة نسخة من محاضر جولات التفاوض الـ11 بين مصر والمملكة العربية السعودية قبل توقيع الاتفاقية.

جاء ذلك خلال جلسة اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة الاتفاقية.

شاهد أيضا

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إنه سيطلب رسميا المستندات.