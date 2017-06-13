أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية

Google+ Print
خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية خبيرة ترسيم حدود بالبرلمان: «تيران وصنافير» مصرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت الدكتورة هايدى فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث فى ملكية جزيرتى تيران وصنافير.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة، التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس.

وكشفت أنه من واقع مهامها فى إطار  تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطانى، والأمريكى، وتبين أن كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير.

ولفت إلى أن كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى تؤكد أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطلعت على الأرشيف البريطانى ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.

وأكدت هايدى فاروق، أن الجغرافى محمد محيى الدين الحفنى، أعد خريطة لسيناء إداريًا، بعنوان المدخل الشرقى لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولى أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

شاهد أيضا

وتابعت: "الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت فى 1918 بحثًا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضا فى 1967 تم تكرار هذا الأمر من خلال الأرشيف الأمريكى، الذى تحدث عن مصرية الجزيرتين.

وأشارت إلى أنه تمت ترجمة الأرشيف الأمريكى بـ75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك السعودى فيصل والإدارة الأمريكية أثبت مصرية تيران وصنافير.

وعقب ذلك طالبت هايدى فاروق بضرورة خروج الإعلام من القاعة حتى تقوم بالإعلان عن مستندات رسمية، وهو الأمر الذى رفضه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال قائلا: "نحن هنا نتحدث بكل شفافية".

وأكد أى مستندات بشأن وثائق الملكية مثلما تم فى قضية طابا لم يتم العثور عليه إلا من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارهما دولتين احتلتا في السابق.

وشكك المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى حديثها، مؤكدا أن الوثائق التى تمتلكها تثبت خلاف ذلك، وما تم ذكره من قبل خبيرة ترسيم الحدود يحتاج للتدقيق.
 
بينما تمسكت هايدى فاروق بموقفها، قائلة: "الجزيرتان مصريتان 100%".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر»

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

رئيس "القلعة": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان

مروان: الحكومة أودعت محاضر المفاوضات حول الجزيرتين بالبرلمان