فيديو| أديب لأمير قطر: «إيد جيشك الإلكتروني انقطعت.. في انتظار الفوج التاني»

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ملخص التحرير

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة إلى أمير قطر، تميم بن حمد لـ"محاولته الانتقام لمصر مستغلًا الخلاف الذي يشهد المجتمع خلال الوقت الراهن بسبب اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المصرية والسعودية"، بحسب وصفه.

وقال أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون لايف»: «إنت شايف مناقشة موضوع جزيرتي تيران وصنافير فرصة إنك تجيب البلد الأرض، لكن أنا بقولك إن إيد الجيش الإلكتروني اللي باعتك اتقطعت، واتجاب بفلوسه واتحط في ملفك، فابعت الفوج التاني، خليك في مشكلتك، وسيب المصريين يخدوا قرارهم».