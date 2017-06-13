أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| «مكافحة الإدمان»: «الحرباية» أكثر المسلسلات ترويجًا للمخدرات

Google+ Print
فيديو| «مكافحة الإدمان»: «الحرباية» أكثر المسلسلات ترويجًا للمخدرات فيديو| «مكافحة الإدمان»: «الحرباية» أكثر المسلسلات ترويجًا للمخدرات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن مسلسل "الحرباية" للفنانة هيفاء وهبي، يتصدر القائمة السوداء من ضمن المسلسلات الأكثر ترويجًا للمخدرات والإدمان.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي "وائل الإبراشي"، أمس الأثنين، أن مشاهد الإدمان والمخدرات في المسلسلات الدرامية وصلت نسبتها 10% من المساحة الزمنية لها، مشيرًا إلى أن أغلب مشاهد المخدرات مرتبطة بالجنس والفرحة والتغلب على الاكتئاب وغيرها.

شاهد أيضا

وأضاف أن هناك مسلسلات تروج لبعض أنواع السجائر، على أنها منتشرة بين فئات مرموقة في المجتمع، مؤكدًا أنه تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، لأنه يعد ترويجًا مباشرًا لصناعة السجائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين

فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

فيديو| سموحة: «هنلاقيها من الإصابات ولا من إبراهيم نور الدين»

فيديو| سموحة: «هنلاقيها من الإصابات ولا من إبراهيم نور الدين»

فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة»

فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة»