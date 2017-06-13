فيديو| «مكافحة الإدمان»: «الحرباية» أكثر المسلسلات ترويجًا للمخدرات

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قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة الإدمان، إن مسلسل "الحرباية" للفنانة هيفاء وهبي، يتصدر القائمة السوداء من ضمن المسلسلات الأكثر ترويجًا للمخدرات والإدمان.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي "وائل الإبراشي"، أمس الأثنين، أن مشاهد الإدمان والمخدرات في المسلسلات الدرامية وصلت نسبتها 10% من المساحة الزمنية لها، مشيرًا إلى أن أغلب مشاهد المخدرات مرتبطة بالجنس والفرحة والتغلب على الاكتئاب وغيرها.

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وأضاف أن هناك مسلسلات تروج لبعض أنواع السجائر، على أنها منتشرة بين فئات مرموقة في المجتمع، مؤكدًا أنه تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، لأنه يعد ترويجًا مباشرًا لصناعة السجائر.