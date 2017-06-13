حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تتجه المؤشرات الأولية إلى فوز حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات التشريعية، ومحكمة أمريكية تؤكد تعليق مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة وزلزال يضرب جرز جاوة، وغيرها من الأحداث العالمية نرصدها فيما يلي:

1- محكمة استئناف أمريكية تؤكد تعليق مرسوم ترامب حول الهجرة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى واشنطن اليوم (أ ف ب)

أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو قرار محكمة فيدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة صفعة إضافية إلى هذا الإجراء الذي اتخذه الرئيس الأمريكي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- ماكرون يتجه لاكتساح البرلمان في الانتخابات الفرنسية

رئيس الوزراء الفرنسي يدلي بصوته فى الانتخابات التشريعية في باريس اليوم (أ ف ب)

فاز حزب "فرنسا المتمردة" اليساري المتطرف الذي يترأسه جان لوك ميلانشون والحزب الشيوعي معا بـ13,74% من الأصوات، مقابل 9,51% فقط للحزب الاشتراكي وحلفائه، و4,30% لأنصار البيئة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- مقتل ثلاثة مدنيين على يد القوات الأمريكية شرقي أفغانستان

قائد القوات الأمريكية يتفقد القوات في هلمند - أرشيفية (أ ف ب)

قال مسؤول في أفغانستان إن ثلاثة مدنيين قتلوا على يد القوات الأمريكية في إقليم نانجارهار شرقي البلا د.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- اعتقال 4 أشقاء في ألمانيا

عناصر من القوات الخاصة الألمانية في برلين اليوم (أ ف ب)

أعلن الادعاء في ألمانيا إلقاء القبض على أربعة أشقاء سوريين للاشتباه في انتمائهم لجبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا الذي أعلن لاحقا فك ارتباطه بالتنظيم وغير اسمه إلى "جبهة فتح الشام".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- زلزال قوي يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

آثار الدمار جراء زلزال فى اندونيسيا - أرشيفية (أ ف ب)

ضرب زلزال قوي جزيرة جاوة الإندونيسية شعر به سكان العاصمة جاكرتا فيما لم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار مادية أو بشرية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة