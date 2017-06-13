غادة والي لـ مصراوي: الاستثمار في التعليم هو الأفضل لمصر

كتبت-مروة شوقي:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاستثمار في التعليم هو أهم استثمار على الإطلاق، خاصة أن المؤسسات المعنية تتيح الفرص للمتفوقين للدراسة في أفضل الجامعات على مستوى العالم.

وأشارت والي، في تصريح خاص لمصراوي، الاثنين، أن تكلفة الدراسة في الجامعات الأمريكية والفرنسية والبريطانية باهظة ولا تستطيع الأسر المصرية توفير نفقاتها لابنائها، مضيفة: "استثمار المؤسسات الكبرى كالقلعة في تحمل تكلفة إرسال الطلاب إلى تلك الجامعات مع الالتزام بالعودة لخدمة الوطن هو أفضل استثمار لمستقبل مصر".

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن دراسة الطلاب في الخارج يجعل تفكيرهم يرتقي بشكل أفضل وينفتحون على الآخر للعودة إلى مصر بأحدث ما وصل إليه العلم لخدمة مصر بشكل جيد.

ووجهت والي، رسالة لشباب الدارسين في الخارج قائلة: "الشباب لديهم فرصة لا تتاح لغيرهم في مصر، فيجب عليهم انتهاز تلك الفرصة ليصيروا أكثر نضجًا وفهمًا بدارسة قيم الشعوب وثقافتها لدراسة سبل تقدم الدول ونهضتها لنقلها لمصر".​

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