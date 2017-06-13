رئيس "القلعة للمنح": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر
رئيس "القلعة للمنح": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر
01:31 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
السيسي يطالب ميركل بتكثيف الجهود لمواجهة الدول التي تمول الإرهاب
كتبت- مروة شوقي
قال نبيل العربي، رئيس مجلس أمناء شركة القلعة، إن الشركة تم انشاؤها منذ ١٠ سنوات لرفع مستوى التعليم العلمي في مصر.
وأضاف العربي، خلال كلمته في احتفاليه الاعلان عن أسماء الدفعة الـ١١ من الحاصلين على منحة شركة القلعة، أنه تم منح ١٦٣ منحة دراسية في كبريات الجامعات العالمية.
وأوضح العربي أن الشرط الأساسي للحصول على منح القلعة ان يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يتعهد بالعودة إلى الوطن، ويكون في أرقى الجامعات العالمية.
وبحسب الغربي، فإن المؤسسة تراعي في الاختيار التوزيع الجغرافي داخل مصر، ومراعاة العدد المناسب بين الرجال والنساء من طلاب الدارسين، مضيفًا:" تعويم الجنيه أثر سلبًا على قدرة المؤسسة على إيفاد أكبر عدد من الدارسين الى الخارج".
واختتم العربي كلمتة بإعلان أسماء الفائزين بالمنح الدراسية في مختلف الجامعات العالمية.
مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"اليونسكو" تقدم 20 منحة دراسية في مجالات الطاقة بجامعة عين شمس
-
الأعلى للجامعات الخاصة: استمرار قبول الطلاب بالمنح الدراسية المجانية
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
نجل الراحل صلاح قابيل يكشف مفاجأة عن مسلسل "دموع في عيون وقحة"فنون
-
فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ "تجارة الإسكندرية"أخبار
-
هل رفض الحضري الجلوس على الدكة أمام تونس؟رياضة
-
بنك القاهرة يرفع سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات الصباحأخبار
-
رسالة عبد العال بشأن حكم "تيران وصنافير" الأبرز في صحف القاهرةأخبار
-
كوليبالي يستفز جماهير الأهلي بفيديو عبر تويتررياضة