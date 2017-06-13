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رئيس "القلعة للمنح": هدفنا رفع مستوى التعليم في مصر

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مصراوي Masrawy

رئيس "القلعة للمنح": هدفنا رفع مستوى التعليم في

01:31 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

السيسي يطالب ميركل بتكثيف الجهود لمواجهة الدول التي تمول الإرهاب

الألبوم التالى

يطالب ميركل بتكثيف الجهود لمواجهة الدول التي تمول الإرهاب

كتبت- مروة شوقي

قال نبيل العربي، رئيس مجلس أمناء شركة القلعة، إن الشركة تم انشاؤها منذ ١٠ سنوات لرفع مستوى التعليم العلمي في مصر.

وأضاف العربي، خلال كلمته في احتفاليه الاعلان عن أسماء الدفعة الـ١١ من الحاصلين على منحة شركة القلعة، أنه تم منح ١٦٣ منحة دراسية في كبريات الجامعات العالمية.

وأوضح العربي أن الشرط الأساسي للحصول على منح القلعة ان يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يتعهد بالعودة إلى الوطن، ويكون في أرقى الجامعات العالمية.

وبحسب الغربي، فإن المؤسسة تراعي في الاختيار التوزيع الجغرافي داخل مصر، ومراعاة العدد المناسب بين الرجال والنساء من طلاب الدارسين، مضيفًا:" تعويم الجنيه أثر سلبًا على قدرة المؤسسة على إيفاد أكبر عدد من الدارسين الى الخارج".

واختتم العربي كلمتة بإعلان أسماء الفائزين بالمنح الدراسية في مختلف الجامعات العالمية.

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