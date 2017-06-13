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فرج عامر يفتح النار علي التحكيم: «ربنا يمسيك بالخير يامرتضى»

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فرج عامر يفتح النار علي التحكيم: «ربنا يمسيك بالخير يامرتضى» فرج عامر يفتح النار علي التحكيم: «ربنا يمسيك بالخير يامرتضى»

التحرير

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كتب: أنس عبد الغني

هاجم محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الحكم إبراهيم نورالدين حكم مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي والذي احتسب خلالها ركله جزاء لصالح النادي المصري.

وقال فرج عامر عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن" «بيكا» لاعب النادي المصري الذي احتسب له الحكم ركله جزاء هو لاعب السكة الحديد السابق الذي يشغل ابراهيم نور الدين وظيفة مدير الكرة بها، والذي اشتراه لنادي السكة الحديد هو إبراهيم نور الدين والذي باعه للمصري هو إبراهيم نور الدين وهو أيضًا الذي عرضه علي النادي المصري" في إشاره منه إلي مجامله الحكم للنادي المصري في احتسابه لركله الجزاء.

وأضاف رئيس سموحة : هذا لا يمنع أن حسام حسن هو أفضل مدير فني في وأن فريق المصري أدى مباراة ممتازة واستحوذ خلالها علي الكرة معظم فترات المباراة مختتما هذا المنشور ب جملة "ربنا يمسيك بالخير يامرتضي بك منصور"

وطالب رئيس النادي السكندري اتحاد الكرة ان يراجع أسباب نقل إبراهيم نورالدين الحكم الدولي من هيئة البترول إلى بتروسبورت

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