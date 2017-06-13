بالفيديو.. حسام حسن يوجه رسالة للاعبي المصري

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إن فريقه دخل مباراة سموحة وعينه على الفوز فقط، مشيرًا إلى أن لاعبوه لديهم الحلول لتحقيق الفوز.

وتابع «العميد»، خلال تصريحاته لقناة oN sport، أن سموحة تقدم بهدف غريب، وأن فريقه سنحت له فرص عديدة لتسجيل أهداف، وكان الأقرب للفوز، مضيفًا أن بعض اللاعبين بالفريق يعانون من غياب التركيز بسبب العروض التي يتلقوها من أندية المقدمة.

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ووجه «حسن»، رسالة للاعبي المصري وطالبهم باحترام جماهير بورسعيد، والانتظار حتى نهاية الموسم، للانشغال بالعروض، مؤكدًا أنه يلتمس لهم العذر لقلة خبرتهم، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذلوه طوال الموسم.

وخطف المصري، تعادلًا قاتلًا أمام سموحة، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الاثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.



