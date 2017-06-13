بالفيديو.. الشناوي: ركلة جزاء المصري أمام سموحة غير صحيحة

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قال الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي، والمحلل التحكيمي لقناة oN sport، أن ركلة الجزاء التي احتسبها إبراهيم نور الدين لصالح المصري ضد سموحة، مساء الاثنين، غير صحيحة.

وأضاف «الشناوي»، أن التحام مهاجم الفريق البورسعيدي، بمدافع سموحة طبيعي في كرة القدم، مشيرًا إلى أن زاوية رؤية «نور الدين» للخطأ لم تكن صحيحة.

وخطف النادي المصري، تعادلًا قاتلًا أمام سموحة، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الاثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

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تقدم سموحة عن طريق السيد فريد في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل عبد الله بيكا للفريق البورسعيدي من ضربة جزاء أثارت اعتراض لاعبو الفريق السكندري، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.