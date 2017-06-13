مؤمن سليمان: حسام حسن أحسن مدرب في العالم «عشان الحكام بتخاف منه»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انفعل مؤمن سليمان، المدير الفني لنادي سموحة، معلقًا على ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه لصالح المصري، قائلًا «حسام حسن أحسن مدرب في العالم، وهيفضل أحسن مدرب في مصر لسنين طويلة، عشان الحكام بتخاف منه».

وأضاف «سليمان»، خلال تصريحاته لقناة oN sport، أنه يتقبل أى نتيجة تنتهي بها مباريات فريقه، مطالبًا المحللين بإبداء رأيهم في صحة ركلة الجزاء التي احتسبت للفريق البورسعيدي.

شاهد أيضا

وخطف النادي المصري، تعادلًا قاتلًا أمام سموحة، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الاثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.