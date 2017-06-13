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بالفيديو.. إبراهيم حسن: مستعدين لمواجهة الأهلي في «التتش»

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بالفيديو.. إبراهيم حسن: مستعدين لمواجهة الأهلي في «التتش» بالفيديو.. إبراهيم حسن: مستعدين لمواجهة الأهلي في «التتش»

التحرير

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قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، أن فريقه خاض مباراة سموحة بهدف الفوز، مشيرًا إلى أنه قدم مباراة أفضل من الفريق السكندري الذي لم يكن له فرص كثيرة محققة، على حد وصفه.

وتحدث «حسن»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، عن رحيل أحمد جمعة، وكابوريا لنادي ، مؤكدًا أنه لا يملك البدلاء حتى يستغنى عن نجومه.

وتابع، أن ناديه يرغب في التعاقد مع حسام باولو مهاجم الزمالك، لتدعيم صفوفه، لأنه يحتاج لتدعيمات كثيرة.

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وعن مباراة الأهلي، قال أن ناديه مستعد لمواجهة الفريق الأحمر، على أى ملعب «إحنا موافقين نلعب في أى مكان حتى لو في مختار التتش، احنا اخوات وبلد واحد ولازم نحافظ على بعض».

وخطف النادي المصري، تعادلًا قاتلًا أمام سموحة، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الاثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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