فيديو| أيمن أشرف يدفع الحكم إبراهيم نور الدين.. والأخير يطرده

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أشهر الحكم إبراهيم نور الدين، البطاقة الحمراء، في وجه أيمن أشرف، ظهير أيسر نادي سموحة، عقب انتهاء المباراة وقبل خروج اللاعب من أرض الملعب بعد أن قام الأخير بدفعه فور انتهاء مباراة فريقه أمام المصري، مساء الاثنين.

وخطف النادي المصري، تعادلًا قاتلًا أمام سموحة، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الاثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم سموحة عن طريق السيد فريد في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل عبد الله بيكا للفريق البورسعيدي من ضربة جزاء أثارت اعتراض لاعبو الفريق السكندري، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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