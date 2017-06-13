أخبار عاجلة

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين -
فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا -
بنما تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان وتقيمها مع الصين -
ماتيس يبدي "صدمته" للمستوى المتدني لجهوزية الجيش الأمريكي -
عمرو وردة يجيب.. هل سيعود إلى النادي الأهلي؟ -
هايدي فارق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير".. وجيش مصر من أعظم جيوش العالم -
مصادر محلية: عناصر داعش ينسحبون من أغلب أحياء مدينة الرقة -
عبد العال يرفع الجلسة الثالثة لمناقشات تيران وصنافير -
وهدان يستعين بشهادتي مالك مركب ومستثمر بشأن سعودية الجزيرتين.. وعبد العال: مهمين -
صور| أسرة «شاب سوهاج»: «موظفو المحليات طلبوا منه رشوة.. وقالوله دي لمصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

فيديو| أيمن أشرف يدفع الحكم إبراهيم نور الدين.. والأخير يطرده

Google+ Print
فيديو| أيمن أشرف يدفع الحكم إبراهيم نور الدين.. والأخير يطرده فيديو| أيمن أشرف يدفع الحكم إبراهيم نور الدين.. والأخير يطرده

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أشهر الحكم إبراهيم نور الدين، البطاقة الحمراء، في وجه أيمن أشرف، ظهير أيسر نادي سموحة، عقب انتهاء المباراة وقبل خروج اللاعب من أرض الملعب بعد أن قام الأخير بدفعه فور انتهاء مباراة فريقه أمام المصري، مساء الاثنين.

وخطف النادي المصري، تعادلًا قاتلًا أمام سموحة، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الاثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم سموحة عن طريق السيد فريد في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل عبد الله بيكا للفريق البورسعيدي من ضربة جزاء أثارت اعتراض لاعبو الفريق السكندري، في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

شاهد اللقطة.. 

شاهد أيضا

 


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين

فيديو| سعيد خليل: وزير الزراعة استولى على أراضي شباب الخريجين

فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

فيديو| وكيله: أزارو فضل الأهلي على أندية فرنسية.. ولديه ميزة عن إيفونا

فيديو| سموحة: «هنلاقيها من الإصابات ولا من إبراهيم نور الدين»

فيديو| سموحة: «هنلاقيها من الإصابات ولا من إبراهيم نور الدين»

فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة»

فيديو| أديب ينتقد البرلمان: «ماشفناش خريطة للجزيرتين.. والناس مش فاهمة حاجة»