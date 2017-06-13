العرب اليوم: المغرب يرسل مساعدات إلى قطر والجيش الليبي يسيطر على مقر "درع ليبيا"

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

تصويت مجلس الأمن بالإجماع على قرار تمديد عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وإرسال المغرب شحنات أغذية إلى قطر بعد أسبوع من قطع العلاقات والحصار المفروض عليها من دول عربية، إضافة إلى سيطرة الجيش الليبي على مقر ميليشيا درع ليبيا وغيرها من الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية نرصدها فيما يلي:

1- السيسي في ألمانيا

المستشارة الألمانية فى استقبال الرئيس السيسي في برلين اليوم (أ ف ب)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تسعى لأن تكون مركزا عالمياً لإنتاج وتوزيع الطاقة لدول أوروبا بصفة عامة وألمانيا بصفة خاصة

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2- مجلس الأمن يمدد قرار عمليات منع تهريب السلاح إلى ليبيا

اجتماع لمجلس الأمن الدولي فى نيويورك - أرشيفية (أ ف ب)

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمليات منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر البحر المتوسط.

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3- ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطر

العاهل المغربي محمد السادس في الرباط - أرشيفية (أ ف ب)

أصدر العاهل المغربي محمد السادس أوامره بإرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر.

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4- مقتل 10 من مسلحي القاعدة في حضرموت شرقي اليمن

قصف على مدينة تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت مصادر في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية بمقتل عشرة من مسلحي تنظيم القاعدة في هجوم على معسكر للجيش بمحافظة حضرموت، كبرى المحافظات مساحة، شرقي اليمن.

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5- الجيش الليبي يسيطر على مقر"درع ليبيا" بنغازي

مركبات عسكرية تابعة للجيش الوطني الليبي فى بنغازي - أرشيفية (أ ف ب)

تمكن الجيش الليبي، التابع لمجلس النواب المنتخب من السيطرة على مقر ميليشيا درع ليبيا بمنطقة سوق الحوت شمالي بنغازي.

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