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أوقاف الإسكندرية توضح حقيقة حريق مسجد البزار بحي الجمرك

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مصراوي Masrawy

أوقاف الإسكندرية توضح حقيقة حريق مسجد البزار بحي الجمرك

12:40 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

أوقاف الإسكندرية توضح حقيقة حريق مسجد البزار بحي الجمرك

الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قال الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه لا صحة لما نشر على أحد المواقع الإلكترونية، اليوم الإثنين، حول حدوث حريق بمسجد البزار التابع لإدارة أوقاف الجمرك وسط المحافظة.

وأضاف العجمي، في تصريح له اليوم، أن حريقًا نشب بأحد كابلات الكهرباء المارة بجوار المسجد في أحد المحال المجاورة، لافتًا إلى قيام الشيخ مديح سميح سعودي إمام وخطيب المسجد بتحرير محضر حمل رقم "د.ك.1289" إداري قسم شركة اللبان لإثبات أن الحريق نشب الكابل العام المار على المسجد.

وناشد وكيل وزارة الأوقاف وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر، منوهًا إلى أن المركز الإعلامي بمديرية أوقاف الإسكندرية هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن نشر الأخبار الخاصة بالأوقاف في المحافظة.​

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