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ضبط 5 بينهم شرطيين في مشاجرة ببني سويف

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مصراوي Masrawy

ضبط 5 بينهم شرطيين في مشاجرة ببني سويف

12:30 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

ضبط 5 بينهم شرطيين في مشاجرة ببني سويف

أرشيفية

بني سويف ـ أحمد كامل:

أصيبت ربة منزل، اليوم الإثنين، في مشاجرة بين عائلتين بقرية أقفهص بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، طرفها شرطيين.

تلقى مدير الأمن اللواء عادل التونسي إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن بوقوع مشاجرة بين عائلتي "صدقي" و"حافظ" بقرية أقفص التابعة لدائرة المركز، وإصابة ربة منزل بكدمات وكسور.

وتبين من تحريات المقدم محمد إبراهيم رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، إصابة سعاد ربيع جابر (55 سنة) ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بالجسد، فيما تمكنت القوات من ضبط 5 من طرفي المشاجرة، هم: إبراهيم رمضان صدقي (37 سنة) أمين شرطة من قوة مركز سمسطا (راحة خدمة)، وشقيقه رجب (55 سنة) مساعد شرطة من قوة مركز الفشن (راحة خدمة)، وشقيقته سيدة (55 سنة) ربة منزل من العائلة الأولى، وعبد الصمد حافظ عبد الصمد (63 سنة) فلاح، ونجله محمد (40 سنة) فلاح من العائلة الثانية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المشاجرة نشبت نتيجة مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات الجيرة بسبب لهو الأطفال.

حرر محضر رقم 12880 جنح مركز شرطة الفشن، وجاري العرض على النيابة.​

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