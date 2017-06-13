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ماكرون يأمل في إعادة العلاقات التاريخية مع الجزائر إلى سابق عهدها

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مصراوي Masrawy

ماكرون يأمل في إعادة العلاقات التاريخية مع الجزائر إلى سابق عهدها

12:05 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

ماكرون يأمل في إعادة العلاقات التاريخية مع الجزائر إلى سابق عهدها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الجزائر - (أ ش أ)

أكد وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الاثنين، بالجزائر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمل في إعادة العلاقات التاريخية والودية مع الجزائر إلى سابق عهدها.

وقال الوزير الفرنسي - للصحفيين عند وصوله الى مطار هواري بومدين - " سنتطرق إلى العلاقات الثنائية والمواضيع الاقتصادية، إضافة إلى الملفات الثقافية والتربوية المهمة من أجل تعميق العلاقة التاريخية والودية".

وأشار إلى أن زيارته للجزائر تهدف إلى التحضير لزيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر وتفعيل هيئات الشراكة التي نتقاسمها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز اللجنة الرفيعة المستوى التي يترأسها رئيسا حكومتي البلدين.

وأضاف لودريان "آمل أن تكون هذه الزيارة مثمرة وممهدة لزيارات أخرى، لا سيما زيارة وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل إلى باريس إضافة إلى زيارات أخرى مرتقبة"، مذكرا بأن ماكرون جاء إلى الجزائر خلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأعرب عن رغبة دولته في تعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر مع الجزائر حول مسائل الساعة الإقليمية خاصة الوضع في الساحل وليبيا والشرق الأوسط.

وكان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بدأ في وقت سابق اليوم زيارة عمل بالجزائر تندرج في إطار علاقات التشاور التقليدية المنتظمة القائمة بين البلدين اللذين تربطهما علاقات قوية ومتنوعة.

وسيقوم وزير الخارجية الجزائري ونظيره الفرنسي بتقييم تقدم العديد من المشاريع والملفات المرتبطة بالتعاون الثنائي، ودراسة معمقة للمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا ومالي، وكذلك المسائل المرتبطة بالأمن ومكافحة الإرهاب.

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