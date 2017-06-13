وزير شئون مجلس النواب: الأطلس الذي يظهر تبعية الجزيرتين لمصر «خاطئ»

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قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن عددًا من النواب، تقدموا بأطلس تابع لهيئة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، متضمن ألوان متعلقة بجزيرة تيران وصنافير تابعة للأراضى المصرية، إلا أن الأمر كان على "غير الحقيقة".

وأضاف مروان، خلال الجلسة الثالثة لجلسات البرلمان بشأن مناقشة تيران وصنافير، أنه بالرجوع لهيئة المساحة العسكرية، والحصول على نسخة أًصلية منها للأطلس، تبيَّن أنه مغاير لما بحوزة هؤلاء النواب، في إشارة منه لنواب تكتل "25 - 30".

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ولفت مروان إلى أنه تم تسليم نسخلة أصلية لأمانة اللجنة التشريعية بالبرلمان، متضمنه الألوان الخاصة بالجزيرين بشكل واضح.