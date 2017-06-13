صور| «موقعة القمامة».. حي غرب يلقي «الزبالة» في شوارع حي شرق بشبرا

التحرير

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شهدت مدينة شبرا الخيمة تراكم تلال القمامة بشكل مزرٍ في الشوارع وحول المحال التجارية ومنازل المواطنين بسبب غياب متعهدى القمامة وعدم رفعها خلال الأيام القليلة الماضية ما خلق حالة من الغضب والاستياء بين الأهالى.

وتسبب إنهاء تعاقد المتعهدين فى حدوث حالة من الارتباك وصلت ذروتها بعد أن بدأت لعبة القط والفأر بين حى غرب وحى شرق الذي نجح فى ضبط عدد من السيارات التابعة لحى غرب تلقي المخلفات والقمامة في شوارع تابعة لحي شرق ومنها شارع 135 فى منطقة إبراهيم بك فى سبيل التخلص منها وقامت الدكتورة عزيزة السيد رئيسة الحي بإعداد ملف مدعم بالصور والفيديو وإرساله للمحافظ اللواء محمود عشماوى، للتدخل وإحالة الأمر للتحقيق ومحاسبة المخطأ.

وقالت رئيس الحى لـ "التحرير"، إنه مع إلغاء التعاقد مع المعتهدين تعاملت مع الأزمة لرفع القمامة أولا بأول عن طريق صيانة وتجهيز الحملة الميكانيكية وزيادة أعداد السيارات التي بلغت 13 قلابا كبيرا و30 سيارة قلاب صغير و7 لوادر ومكبسين بجانب رفع مرتبات عمال النظافة، لتحفيزهم على العمل ليل نهار ومحاسبتهم حال التقصير، لافتة إلى أن حي غرب ما زال يمارس التخلص من مخلفاته بشوارع حى شرق في أوقات متأخرة من الليل ويتم تكثيف المتابعة لضبطهم.

المواطنين أصابهم حالة من السخط حيث قال "وليد محمد"، من حي شرق، إن معظم الشوارع تحولت إلى مقالب عمومية بسبب تراكم المخلفات بجميع أنواعها وأحيانا تشتعل النيران بها وينتج عنها ارتفاع ألسنة الأدخنة والنيران التي تعرض المواطنين للإصابة بالأمراض المختلفة وخاصة الصدرية.

وأكد عبدالنبى الدسوقى، أن الأهالي أصابهم اليأس من كثرة الشكاوى دون فائدة وانتشار القمامة فى الشوارع وأمام منازل ومحلات المواطنين وعدم قيام عمال النظافة بجمعها بشكل منتظم ، متابعا، "إحنا ملناش دعوة بقصة المتعهدين ولا غيرها، مجلس المدينة مسئول عن رفع القمامة ونظافة الشوارع وإنقاذنا".

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"خلاص الناس زهقت"، بهذه العبارة عبّر إمام الصديق، من سكان شبرا الخيمة، عن المأساة التى يعيشها المواطنون بسبب أزمة القمامة التى تنغص حياتهم وتحولها إلى جحيم دون أن يشعر بهم أحد من المسئولين ويتدخل لحل تلك الأزمة، مطالبا بالتحرك والتدخل لرفع القمامة المتراكمة التى تخلق سراب من الذباب والناموس وتحوى الكلاب والحيوانات الضالة.

من جانبه، قال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة شبرا الخيمة فى لـ "التحرير"، إنه جارٍ حل الأزمة مع المتعهدين بحى غرب بعد موافقة المحافظ على مد التعاقد لهم لحين البت فى المناقصة الخاصة بالشركات ثم يأتي حى شرق تباعا.

وأضاف أن المتعهدين لهم متأخرات وسيتم التفاهم معهم، للتسوية وصرف مستحقاتهم وحل الأزمة نهائيا خلال الأيام القليلة المقبلة.