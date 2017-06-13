نائب برلماني: كافة وثائق الحكومة تؤكد "مصرية تيران وصنافير"

كتب – محمود الشوربجي:

قال النائب جمال الشريف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن كافة الأدلة والوثائق التي تقدمت بها الحكومة أمام البرلمان بخصوص اتفاقية ترسيم الحدد بين مصر والسعودية تؤكد مصرية الجزيرتين وبالتالي استمرار السيادة المصرية عليهما، مضيفًا "لا يوجد دليل قاطع يؤكد سعوديتهما".

وأضاف الشريف -في تصريحات خاصة لمصراوي- أن البرلمان وقع في خطأ جسيم بمناقشة الاتفاقية خاصة بعد صدور أحكام قضائية من مجلس الدولة بمصرية الجزيرتين؛ وبالتالي فهناك تداخل واضح بين السلطات.

ولفت "الشريف" إلى أن البرلمان يستخدم حاليًا وسائل سياسية لحل وتجاوز الأزمة في ظل المعارضة الكبيرة التي تزداد يومًا بعد الآخر بسبب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، مشيرًا إلى أن البرلمان مستمر في مناقشات كافة الآراء والأدلة التي تتقدم بها الحكومة لمحاولة إثبات سعوديتهما.

وطالب الشريف بإحالة الاتفاقية للاستفتاء الشعبي حتى يكون مصير الجزيرتين بيد الشعب وليس نواب البرلمان.

وأشار إلى أن البرلمان يحاول حالياً أن يستمر لأطول وقت ممكن في مناقشة الاتفاقية حتى يتمكن من بحث كافة أوراق ومستندات الاتفاقية بشكل دقيق، لتحديد عما إذا كانت تيران وصنافير مصرية أم سعودية.

انطلقت منذ قليل، أعمال الجلسة الثالثة لاجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية المعروفة إعلامية بـ"تيران وصنافير"، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

وكان عبدالعال، صرح أمس الأحد، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن من حارب لأجل الأرض لن يُفرط فيها إطلاقاً و أنه لن يعتد بأي حكم قضائي صادر بشأن الاتفاقية، مؤكدًا أن المجلس يدافع عن اختصاصاته في نظر الاتفاقية التى تقضى بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ولا يعتد بأي أحكام قضائية صادرة قائلا "أي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء".

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