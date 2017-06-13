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أسوان تحدد 215 درجة للقبول بالثانوى العام و155 للصنايع 3 سنوات

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مصراوي Masrawy

أسوان تحدد 215 درجة للقبول بالثانوى العام و155 للصنايع 3 سنوات

11:41 م الإثنين 12 يونيو 2017

أسوان تحدد 215 درجة للقبول بالثانوى العام و155 للصنايع 3 سنوات

أسوان تحدد 215 درجة للقبول بالثانوى العام و155 للص

أسوان - إيهاب عمران:

قال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن المحافظ اللواء مجدي حجازي اعتمد، اليوم الإثنين، الحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية (عام / فني) للعام الدراسى 2017/2018، وذلك في ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية العامة (الدور الأول 2017).

وأضاف شاهين أن الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام (رسمي / لغات) 215 درجة، أما بالنسبة للثانوي الفني، كان كالتالي: أولاً الحد الأدنى للقبول بالمدارس الصناعية (محمد صالح حرب الفنية المتقدمة 215 درجة, صناعي ثلاث سنوات داخل أسوان بنين وبنات 155, وكمال نوبى للتعليم المزدوج 195 / التعليم المزدوج خارج أسوان 170, وكيما أسوان للتعليم المزدوج 205 ومحمد حسين هلال الميكانيكية 3 سنوات 190, وصناعي خارج أسوان بنين وبنات 165، ومحمد محسن شعيب بنات 190, وأبو سمبل صناعي فصول الفراعنة 155 درجة.

أما بالنسبة للمدارس الفنية التجارية والفندقية كالتالي: (الفندقية 5 سنوات المتقدمة بأسوان210 درجة, والفندقية 5 سنوات بنصر النوبة 205, وسعاد ماهر الفندقية 3 سنوات 190, والتجارة المتقدمة خمس سنوات 210، وتجاري 3 سنوات بنين وبنات 165, وأبو سمبل التجارية 150, وتجاري خارج أسوان 165 / فصول خدمات تجارى بمصروفات 150درجة.

أما بالنسبة للتعليم الزراعي، فأوضح وكيل التعليم أن الحد الأدني للقبول بالمدارس نظام 3 سنوات 150 درجة، بينما الحد الأدني للقبول بمدرسة الصيد وتربية الأسماك 175 درجة.​

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