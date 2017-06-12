سيد عبد الحفيظ يوضح سبب غياب «غالي وأجاي»

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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب غياب النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية، أن غياب اللاعب جاء بسبب ظروف الطيران ومن المقرر انتظامه في التدريبات بدًأ من غدًا الثلاثاء.

وكان من المقرر انتظام أجاي في مران الفريق أمس الأحد قبل أن يستأذن لمدة 24 ساعة، حيث أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، انتظام اللاعب في مران اليوم، إلا أنه واصل الغياب وكان أجاي حصل على إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بإذن من الجهاز الفني.

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وأضاف سيد عبد الحفيظ، أن حسام غالي، تغيب عن مران الفريق الجماعي اليوم الاثنين بإذن من الجهاز الفني.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني وافق على منح اللاعب إجازة من التدريبات اليوم على أن يشارك في التدريبات غدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم الجمعة المقبلة، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.