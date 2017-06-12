«غالي وآجايي» يغيبان عن مران الأهلي الجماعي

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غاب الثنائي حسام غالي والنيجيري جونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك غالي في تدريبات الفريق أمس رغم مشاركته أساسيًا في ودية الإنتاج أول أمس السبت، إلا أنه تغيب عن مران اليوم.

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وكان من المقرر انتظام أجايي، في مران الفريق أمس الأحد قبل أن يستأذن لمدة 24 ساعة، حيث أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، انتظام اللاعب في مران اليوم، إلا أنه واصل الغياب وكان «أجايي» حصل على إجازة من التدريبات لمدة 6 أيام بإذن من الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة، يوم الجمعة المقبلة، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.